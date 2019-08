L'Oroscopo della settimana dal 12 al 18 agosto 2019 mette in evidenza le pagelle con i voti e le stelline attribuite ai prossimi sette giorni in calendario. L'astrologia risulta essere applicata alla terza settimana di agosto: pronti a scoprire come saranno le stelle per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci? Mettiamo immediatamente in evidenza i più fortunati nel lasso temporale sotto analisi: le stelle sono pronte a scommettere sulla bontà del periodo puntando soprattutto l'attenzione su un solo segno tra i sei sotto analisi in questo contesto: Pesci (voto 10).

Periodo abbastanza positivo anche per l'Acquario (voto 9), in procinto di entrare nelle grazie della Luna già da questo martedì 13 agosto. I prossimi sette giorni non saranno negativi nemmeno per coloro nativi del Sagittario (voto 8) decisamente sostenuti da astri altamente di parte. Diversamente, focalizzando l'attenzione dal punto di vista dei segni con probabili difficoltà in arrivo, le previsioni zodiacali da lunedì 12 a domenica 18 agosto pongono l'attenzione tutta sul segno del Capricorno (voto 6), previsto nel frangente con un martedì ed un mercoledì abbastanza 'disastrosi' dal punto di vista del supporto astrale.

Voti, stelle e previsioni della settimana

Bilancia: voto 7. A tanti di voi, amici carissimi della Bilancia, la settimana sotto analisi porterà tanta tranquillità e discreta armonia nei sentimenti, come anche nella parte relativa al lavoro. Le giornate migliori regaleranno belle soddisfazioni in campo affettivo, ovviamente parlando in generale. I primi giorni del periodo saranno nella media. Da tenere sotto controllo solo mercoledì 14 e domenica 18 agosto, valutati rispettivamente 'sottotono' e da 'ko'.

Dunque periodo da amministrare come al solito, senza puntare troppo su cose non fattibili. Vediamo la scaletta:

Top del giorno giovedì 15 agosto;

giovedì 15 agosto; ★★★★★ venerdì 16, sabato 17;

★★★★ lunedì 12, martedì 13;

★★★ mercoledì 14 agosto;

★★ domenica 18 agosto 2019.

Scorpione: voto 7. I prossimi giorni, interessanti la terza settimana di agosto, potrebbero portare in misura uguale difficoltà e momenti positivi.

Ottime performance in amore, come anche nelle affettività più strette, il 17 di questo mese, merito di una grande giornata al 'top' con positività assicurata da astri in armonia con il segno. Non mancherà quasi nulla nelle positive giornate di lunedì e martedì, entrambe sottoscritte con cinque stelle. Vediamo la situazione delle restanti stelline, giorno per giorno:

Top del giorno sabato 17 agosto;

sabato 17 agosto; ★★★★★ lunedì 12, martedì 13;

★★★★ mercoledì 14, domenica 18;

★★★ giovedì 15 agosto;

★★ venerdì 16 agosto 2019.

Sagittario: voto 8.

Si prepara, cari amici del Sagittario, un periodo più che buono. Potrete contare su una splendida settimana che porterà ottime novità, soprattutto in quelle a cui tenete in modo particolare. Il periodo in generale sarà ben disposto a regalare un appoggio positivo soprattutto in campo sentimentale e nei riguardi dell'area familiare. In primo piano anche amicizie e rapporti interpersonali. Bene, andiamo pure a scoprire quando arriveranno le giornate migliori, viste con l'occhio competente delle nostre stelline giornaliere, ovviamente interessante i prossimi sette giorni.

Il resoconto a seguire:

Top del giorno lunedì 12 agosto;

lunedì 12 agosto; ★★★★★ mercoledì 14, giovedì 15, venerdì 16;

★★★★ martedì 13 agosto;

★★★ sabato 17 agosto;

★★ domenica 18 agosto.

Capricorno: voto 6. Settimana abbastanza piatta, anche se non mancheranno alcune ottime giornate. Iniziamo da quelle migliori? Bene, lunedì, giovedì e domenica arriveranno cinque splendide stelline, buone risulteranno quelle a quattro stelle del 16 e del 17 agosto. Intanto, a rilento potrebbe sortire il vostro martedì 13 agosto, purtroppo segnato con tre stelle. Invece peggio andrà mercoledì 14, in questo caso valutato con il 'ko' dunque espresso da sole due stelline. A seguire la valutazione della settimana da lunedì a domenica a partire dai giorni migliori fino al peggiore:

★★★★★ lunedì 12, giovedì 15, domenica 18;

★★★★ venerdì 16, sabato 17;

★★★ martedì 13 agosto;

★★ mercoledì 14 agosto 2019.

Acquario: voto 9. Certamente in rialzo tutto il frangente, soprattutto a partire da quello rappresentato dai giorni migliori. Valutata cinque stelle sia la parte centrale che quella finale del periodo, con il solo lunedì classificato 'sottotono'. Pertanto, l'Astrologia applicata al vostro simbolo zodiacale in questo caso è pronta a scommettere sulla buona riuscita dei vostri programmi, in primis martedì 13 agosto, giornata di ingresso nel settore di una superba Luna nel segno.

Top del giorno martedì 13 agosto - Luna in Acquario ;

martedì 13 agosto - ; ★★★★★ mercoledì 14, venerdì 16, domenica 18;

★★★★ giovedì 15, sabato 17;

★★★ lunedì 12 agosto.

Pesci: voto 10. Periodo con massima positività, tutto da sfruttare nei settori riguardanti l'amore, le amicizie e i rapporti interpersonali in genere. Venerdì 16 agosto sarà la vostra giornata migliore, quella al 'top del giorno' per intenderci: l'arrivo in pompa magna di una meravigliosa Luna nel segno favorirà affetti e sentimenti. Alla grande anche martedì, sabato e domenica, segnati da cinque splendide stelline: pronti a gustare un grande weekend? Certo che si, pertanto potete già iniziare a programmare ciò che vi aggrada. Intanto, andiamo pure a svelare per intero il responso da lunedì a domenica:

Top del giorno venerdì 16 agosto - Luna in Pesci ;

venerdì 16 agosto - ; ★★★★★ martedì 13, sabato 17 e domenica 18;

★★★★ lunedì 12, mercoledì 14 e giovedì 15.

Classifica settimanale segno per segno

In bella mostra, è arrivata puntuale e precisa come sempre la nostra attesissima classifica della settimana, nel contesto impostata sul lasso temporale compreso da lunedì 12 a domenica 18 agosto. Il responso in questo caso è valido per l'intero comparto zodiacale, quindi rispecchia il pronostico attribuito dall'Astrologia del momento nei confronti dei dodici segni. In evidenza salta subito all'occhio la splendida posizione relativa a Pesci, valutati al massimo della positività, quindi meritatamente al primo posto. Curiosi di sapere come sono stati valutati gli altri segni? Bene, a seguire la scaletta con le pagelle al completo:

1° Pesci , voto 10 segno al ' top della settimana ';

, voto 10 segno al ' '; 2° Ariete e Acquario, voto 9;

3° Toro e Sagittario, voto 8;

4° Bilancia e Scorpione, voto 7;

5° Gemelli, Cancro, Vergine e Capricorno, voto 6;

6° Leone, voto 5.

L'analisi astrologica redatta secondo le direttive interessanti l'oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto, pertanto impostate sulla terza settimana di agosto, è giunta al capolinea.