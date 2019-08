Per il nono mese dell'anno, settembre, saranno favoriti i segni zodiacali di terra per quanto riguarda l'ambito sentimentale e lavorativo. Infatti, i nativi Capricorno, Vergine e Toro saranno particolarmente intraprendenti sul posto di lavoro, mentre la loro relazione di coppia andrà a gonfie vele. Ariete dovrà fare attenzione durante la prima metà del mese in quanto ci sarà del nervosismo, mentre saranno molto più aperti al dialogo i nativi Leone. Scorpione vedrà finalmente realizzarsi i propri sogni, mentre per Cancro sarebbe opportuno evitare di fare questioni per ogni cosa.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di settembre.

Previsioni oroscopo settembre 2019 segno per segno

Ariete: dovrete fare attenzione nella prima metà del mese in quanto sarete piuttosto suscettibili, soprattutto in ambito lavorativo. La situazione migliorerà dalla seconda metà di settembre, quando sarete decisamente più calmi e rilassati. Amore al top per i nativi del segno.

La vostra relazione, al contrario del lavoro, procederà magnificamente, con serate all'insegna dell'erotismo e della passione, senza dimenticare momenti di divertimento con i vostri amici. Voto - 7,5

Toro: sarà un mese a dir poco incredibile per i nativi del segno per quanto riguarda la vostra carriera professionale. Ci saranno tanti momenti di creatività che vi permetteranno di portare a termine progetti innovativi con ricchi guadagni e una grande stima da parte del vostro capo.

Bene anche l'amore, dove non mancherà l'intesa di coppia con il partner. Voto - 8

Gemelli: avrete molte mansioni da svolgere che vi terranno occupati per molto tempo. Inoltre, avrete a che fare con dei colleghi e dei clienti pignoli che potrebbero darvi del filo da torcere. In amore la vostra situazione sarà monotona la prima metà del mese, per poi migliorare alla fine. Voto - 7

Cancro: l'amore e la passione saranno protagonisti per i nativi del segno per il mese di settembre.

Non mancheranno tanti nuovi incontri soprattutto per i single, che potrebbero riuscire a trovare la loro anima gemella. Per quanto riguarda il lavoro, in vista della stagione invernale, deciderete di fissarvi degli obiettivi da portare a termine entro la fine dell'anno. Se riuscirete nell'intento, ne beneficerete voi e la vostra famiglia. Voto - 8

Leone: sarà un mese inizialmente noioso. La stagione estiva sta per concludersi e voi vi sentite senza alcun obiettivo da centrare.

La situazione migliorerà quando tornerete sul posto di lavoro, dove avrete diverse mansioni da svolgere che non vi dispiacerà portare a termine, anzi, cercherete di fare molto di più. Voto - 7,5

Vergine: per quanto riguarda il lavoro, sarà un mese incredibile. Ci saranno tante opportunità che potrebbero cambiare in meglio la vostra posizione. Tali cambiamenti vi consentiranno di aumentare i vostri guadagni e riuscire dunque a regalare quanto non potevate fare prima al partner, che ricambierà donandovi tutto il suo amore.

Voto - 8

Bilancia: sarà un mese difficile per quanto riguarda l'amore. Il partner si comporterà in modo freddo nei vostri confronti, al punto da causare spesso dei litigi, anche inutili. Cercherete di perdonare la vostra anima gemella, ma si ripresenteranno nuove situazioni per litigare. Meglio il lavoro, dove sarete determinati a portare a termine tutte le faccende che vi si presenteranno. Voto - 6,5

Scorpione: rispetto al mese precedente, la vostra situazione migliorerà decisamente. La prima parte del mese sarà da dedicare assolutamente all'amore di coppia in quanto si presenteranno delle occasioni che potrebbero portare avanti la vostra relazione. Lavoro altalenante durante il mese. Ci saranno delle giornate dove riuscirete a guadagnare bene, ma anche momenti dove un collega, oppure il vostro nervosismo potrebbero compromettere la vostra giornata. Voto - 7,5

Sagittario: mese di settembre negativo sul posto di lavoro. Fareste meglio a prendere in carico poche mansioni e portarle a termine con meticolosità, piuttosto che lavorare troppo e non riuscire a concludere nulla. Durante la prima parte del mese, potreste avere qualche litigio con il partner, ma con un po’ di calma e maturità, riuscirete facilmente a risolvere la situazione. Voto - 6,5

Capricorno: bene il lavoro durante la prima frazione del mese. Ci saranno tante opportunità per cercare di fare ottimi guadagni. Qualche problema verso la fine di settembre, dove potreste avere qualche incertezza. Relazione di coppia stabile per i nativi del segno. Ci saranno tanti momenti di felicità, ma anche qualche battibecco. Voto - 7

Acquario: qualche incertezza sul posto di lavoro. Sarete insoddisfatti della vostra attuale posizione lavorativa, quindi vi metterete alla ricerca di nuove strade per cercare di essere più felici e con qualche soldo in più. Relazione di coppia stabile con il partner. Voto - 7

Pesci: la prima metà del mese di settembre sarà da dedicare interamente all'amore. L'intesa di coppia sarà molto alta, quindi approfittatene per cercare di avanzare delle importanti proposte. Lavoro tra alti e bassi. Il vostro capo potrebbe darvi delle opportunità per cercare di guadagnare qualcosa in più, ma dipenderà solo da voi. Voto - 7,5