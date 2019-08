L'Oroscopo settimanale dal 2 all'8 settembre 2019 è pronto a mettere in primo piano i voti, le previsioni e le stelline quotidiane relative ai prossimi sette giorni in calendario. Target di oggi, l'Astrologia della prima settimana del mese, dunque imperniata direttamente sulle effemeridi del periodo. In evidenza in questo contesto le analisi astrali relative ai soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine.

Allora, ansiosi di sapere cosa riserveranno le stelle alle giornate in arrivo? A soddisfare questa e altre curiosità, come al solito saranno le nostre previsioni zodiacali accompagnate dalle immancabili pagelle e dalla classifica con le stelline quotidiane segno per segno. Iniziamo dunque già da subito a dare una breve anteprima sull'andamento generale del periodo anticipando i segni migliori e peggiori tra i sei sotto analisi.

Iniziamo pure con l'affermare che sarà il Cancro (voto 9) a figurare tra i fortunati del momento, quest'oggi meritevole di occupare la prestigiosa posizione tra i migliori in classifica. Il periodo si preannuncia fortunato anche per il Toro (voto 8), favorito da buone confluenze astrali soprattutto nella prima metà della settimana. Invece, le previsioni della settimana da lunedì 2 a domenica 8 settembre indicano che saranno probabilmente coloro nativi dell'Acquario (voto 5) a dover essere additati come 'ultima ruota del carro'.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Luna nei segni: transiti della settimana

A questo punto la prassi vuole che siano messi in chiaro i prossimi transiti lunari, ovviamente, prima di soppesare le previsioni rilasciate dall'oroscopo settimanale, andremo a svelare dove poserà le sue dolci grazie l'Astro terrestre. Nel periodo sotto osservazione, l'Astro della Terra si insedierà in tre diversi settori, portando in dono amore, fortuna e tanta gioia di vivere ai prescelti di turno.

A dare avvio al giro settimanale all'interno dei simboli astrali prescelti sarà la Luna in Scorpione, presente nel segno d'Acqua già da questo martedì 3 settembre alle ore 01:35. Il satellite terrestre cambierà di nuovo settore giovedì 5 settembre alle ore 05:09, dove formerà la bella figura astrologica della Luna in Sagittario. La settimana osserverà un nuovo transito offerto dalla Luna in Capricorno previsto per sabato 7 settembre alle ore 12:39. Bene, dopo aver scoperto i transiti lunari, andiamo pure a dare spazio alle previsioni zodiacali, ai voti e alle stelline segno per segno.

Stelline, voti e predizioni della settimana

Ariete: voto 6. Le giornate in analisi, ovviamente parlando in generale, osserveranno un andamento a basso profilo per voi Ariete, soprattutto alla partenza e alla fine del periodo. Infatti lunedì e domenica porteranno rispettivamente tre stelle dei periodi 'sottotono' e due stelline dei frangenti segnati dal 'ko'. Poi, gran parte dei giorni saranno abbastanza positivi o sufficientemente nella media.

In evidenza mercoledì 4 e venerdì 6 settembre, entrambi classificati a cinque stelle: due splendide giornate da usare secondo le migliori intenzioni. Scopriamo pure le stelline giornaliere applicate ai restanti singoli periodi:

★★★★★ mercoledì 4 e venerdì 6;

★★★★ martedì 3, giovedì 5 e sabato 7;

★★★ lunedì 2 settembre;

★★ domenica 8 settembre.

Toro: voto 8. La prossima settimana potrebbe essere vissuta quasi come una 'top', visti i tanti giorni valutati positivamente e il relativo cielo astrale certamente più che performante. Ottima la partenza del periodo, con un lunedì spettacolare; non da meno si prevede quella finale: partenza e chiusura del weekend sottoscritti il primo al 'Top' e l'altro a cinque stelle. Invece, un po' meno performanti sono state valutate le giornate relative a sabato 7 (sottotono) e quella del 6 settembre (venerdì 'nero'): di queste come per le altre giornate ce ne occuperemo dettagliatamente negli approfondimenti relativi all'oroscopo del giorno. Vediamo intanto come si presenta la classifica stelline nel riepilogo sottostante:

Top del giorno lunedì 2 settembre;

lunedì 2 settembre; ★★★★★ martedì 3, giovedì 5 e domenica 8;

★★★★ mercoledì 4 settembre;

★★★ sabato 7 settembre;

★★ venerdì 6 settembre.

Gemelli: voto 7. In preventivo sette giorni mediamente tranquilli, ovviamente da valutare per bene sulle singole giornate. Diciamo che meritevoli di essere vissuti bene, anche se senza troppe pretese, il 3 e l'8 del mese, entrambi a quattro stelle. Ottime invece le possibilità da sfruttare in molti campi sia il 2 che il 7 settembre, entrambi sottoscritti a cinque stelle. La migliore in assoluto intanto risulterà mercoledì 4 settembre, periodo al 'Top'. Discorso a parte per le giornate del 6 e del 5 valutate rispettivamente con il 'sottotono' e il 'ko'. Pronti a prendere nota della situazione? Bene, annotate le giornate migliori e peggiori descritte nel seguente prospetto:

Top del giorno mercoledì 4 settembre;

mercoledì 4 settembre; ★★★★★ lunedì 2 e sabato 7;

★★★★ martedì 3 e domenica 8;

★★★ venerdì 6 settembre;

★★ giovedì 5 settembre.

Cancro: voto 9. L'Astrologia della settimana annuncia l'arrivo di sei splendide giornate su sette sicuramente positive al 100%, le migliori tra queste ultime saranno essenzialmente spalmate a inizio e fine periodo. In particolare, a dare una spinta vincente alle situazioni sentimentali, l'arrivo della Luna nel segno del Sagittario proprio venerdì 6 settembre. A differenza degli amici Capricorno valutati con il 'voto 10' nell'articolo riservato agli ultimi sei segni, a voi Cancro il frangente porterà anche un giorno negativo. Ansiosi di sapere qual è? Bene, è tutto scritto nero su bianco nella scaletta seguente:

Top del giorno venerdì 6 settembre;

venerdì 6 settembre; ★★★★★ mercoledì 4, sabato 7 e domenica 8;

★★★★ lunedì 2 e martedì 3;

★★★ giovedì 5 settembre.

Leone: voto 7. Prenderà la giusta direzione il periodo già a partire da domenica 8 settembre, giornata classificata al 'top del giorno'. Non da meno saranno lunedì e giovedì, entrambi previsti al massimo della positività con cinque stelline all'attivo. In tutto, le giornate non negative saranno cinque su sette, dunque una buonissima media non trovate? Scopriamo intanto in profondità i singoli giorni a venire, partendo come sempre da quello al 'top' e poi a scendere. Il responso astrale:

Top del giorno domenica 8 settembre;

domenica 8 settembre; ★★★★★ lunedì 2 e giovedì 5;

★★★★ venerdì 6 e sabato 7;

★★★ martedì 3 settembre;

★★ mercoledì 4 settembre.

Vergine: voto 6. Periodo quasi tutto improntato sulla linea abbastanza 'magra' della sufficienza, per molti di voi Vergine. L'oroscopo della settimana 2-8 settembre ha valutato il periodo di vostra competenza con il classico 'voto sei'. Diciamo che nel frangente temporale sotto analisi, gli astri vedono abbastanza lineare e tranquilla sia l'avvio che la parte centrale a scapito del periodo finale:

★★★★★ martedì 3 e venerdì 6;

★★★★ lunedì 2, mercoledì 4 e giovedì 5;

★★★ domenica 8 settembre;

★★ sabato 7 settembre.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci e scoprire la classifica finale.