L'Oroscopo della settimana dal 2 al 8 settembre 2019 è arrivato, ben disposto a mettere sul piatto della bilancia i prossimi sette giorni in calendario. Target di oggi, l'Astrologia della prima settimana del mese, dunque imperniata direttamente sulle effemeridi del periodo. Ansiosi di sapere come è stato classificato il vostro segno? Bene, iniziamo di gran carriera a mettere in rilievo già da subito una breve anteprima sull'andamento generale del periodo, magari anche anticipando qualcosa in merito a come potrebbe evolvere il periodo.

La nuova settimana sotto analisi in questo contesto, come da titolo è tutta imperniata sui soli segni relativi alla seconda sestina dello zodiaco. Ovviamente, il riferimento è esclusivamente a favore di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Come sempre, i punti chiave su cui fare affidamento sono le effemeridi del momento, veri tasselli in grado di dare il giusto senso all'andamento previsto nel periodo.

Prima di iniziare a dare voce alle consuete predizioni è interessante specificare quali saranno i segni alla testa ed in coda alla classifica settimanale provvisoria. Allora, Carta Astrale alla mano, i prossimi sette giorni vedranno in testa alle classifiche un segno davvero speciale: il Capricorno (voto 10). Gli appartenenti al fantasioso segno di Terra avranno a sostegno una splendida Luna nel segno, precisamente sabato 7 settembre, nonché la meritata posizione al 'top della settimana'.

In generale invece, considerando i segni zodiacali restanti, ad avere un frangente abbastanza positivo saranno gli amici del Sagittario (voto 9), seguiti da quelli dello Scorpione (voto 7) e, leggermente distaccati, coloro appartenenti alla Bilancia (voto 6) e ai Pesci (voto 6). Situazione al limite della sopportabilità invece, per gli amici nativi dell'Acquario (voto 5): in questo caso le le previsioni zodiacali da lunedì 2 a domenica 8 settembre prevedono per il suddetto segno di Aria dissonanze planetarie soprattutto nella parte centrale e finale del periodo.

Voti, previsioni e stelle della settimana

Bilancia: voto 6. Settimana certamente non troppo affidabile, anche se non sarà priva di giornate positive. Allora, vogliamo partire con lo svelare i giorni più fortunati? Certi della risposta affermativa, diciamo subito che lunedì e sabato arriveranno cinque splendide stelline affiancate da quelle altrettanto buone valutate a quattro stelle del 3, del 5 e del 6 di settembre.

Intanto, al rallentatore potrebbe presentarsi quella relativa a domenica 8 settembre, in questo caso segnalata con tre stelline indicanti i periodi 'sottotono'. Intanto molto peggio potrebbe risultare mercoledì 4 novembre, in questo frangente classificato con il segno di spunta del 'ko', dunque espresso da sole due stelline. Di seguito il riepilogo della settimana che va da lunedì fino a domenica, ovviamente iniziando dalle giornata valutate a massima positività a venire giù:

★★★★★ lunedì 2, sabato 7;

★★★★ martedì 3, giovedì 5, venerdì 6;

★★★ domenica 8 settembre;

★★ mercoledì 4 settembre 2019.

Scorpione: voto 7.

Sarà una settimana sotto la buona protezione della Luna in Scorpione. Pertanto periodo assolutamente da non disprezzare, con momenti buoni da dedicare alle vostre migliori intenzioni. Iniziamo subito con mettere in evidenza il periodo nella sua interezza: potrete contare su un ottimo inizio e su un altrettanto miglior finale con risvolti da tenere sotto controllo nel centro della settimana. Ansiosi di mettere in evidenza ogni singolo giorno, così non se ne parla più? Bene, pronta da consultare è servita la scala dei valori espressa dalle stelline quotidiane:

Top del giorno martedì 3 settembre - Luna nel segno;

martedì 3 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 4, domenica 8;

★★★★ lunedì 2, sabato 7;

★★★ giovedì 5 settembre;

★★ venerdì 6 settembre 2019.

Sagittario: voto 9. Questa settimana viene messa in preventivo a voi del Sagittario come vincente su quasi tutta la linea. Il periodo si prevede altamente performante soprattutto nella parte centrale: giovedì 5 settembre risulterà il giorno migliore grazie all'ingresso nel settore della Luna. Diciamo che saranno senz'altro assolutamente fortunate anche le giornate di mercoledì, venerdì e sabato, tutte super-fortunate classificate con le cinque stelline della buona sorte. Unica giornata un po' da non sottovalutare sarà quella a inizio periodo: martedì 3 settembre si prevede una giornata abbastanza impegnativa, per questo sottolineata da tre stelle indicative dei frangenti 'sottotono'. Andiamo pure a decantare maggiori dettagli:

Top del giorno giovedì 5 settembre - Luna nel segno;

giovedì 5 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ mercoledì 4, venerdì 6, sabato 7;

★★★★ lunedì 2, domenica 8;

★★★ martedì 3 settembre.

Capricorno: voto 10. Periodo con massima positività, tutto da sfruttare nei settori riguardanti l'amore, le amicizie e i rapporti interpersonali in genere. Sabato 7 settembre sarà la vostra giornata migliore, quella al 'top del giorno' per intenderci: l'arrivo in pompa magna di una meravigliosa Luna nel segno favorirà affetti e sentimenti. Alla grande anche martedì, giovedì e domenica, segnati da cinque splendide stelline: pronti a gustare un grande weekend? Certo che si, pertanto potete già iniziare a programmare ciò che vi aggrada. Intanto, andiamo pure a svelare per intero il responso da lunedì a domenica:

Top del giorno sabato 7 settembre - Luna nel segno;

sabato 7 settembre - Luna nel segno; ★★★★★ martedì 3, giovedì 5, domenica 8;

★★★★ lunedì 2, mercoledì 4, venerdì 6.

Acquario: voto 5. La settimana in analisi potrebbe generare più complicanze del solito a voi Acquario. In vista la formazione di pianeti ostici al vostro segno pronti a scatenare flussi negativi abbastanza ostici da debellare. Parlando di giornate positive, la migliore e purtroppo l'unica a cinque stelle sarà quella del 2 settembre. In base a quanto evidenziato nelle nostre previsioni astrali quindi, lunedì avrete ottime probabilità di portare a buon fine le vostre intenzioni migliori, soprattutto a stampo sentimentale. In merito alle giornate peggiori invece, mercoledì porterà in dote solamente tre stelline mentre la giornata di domenica sarà decisamente peggio: due stelle da 'ko'. A seguire tutti i dettagli:

★★★★★ lunedì 2 settembre;

★★★★ martedì 3, giovedì 5, venerdì 6;

★★★ mercoledì 4, sabato 7;

★★ domenica 8 settembre.

Pesci: voto 6. Settimana discreta, ma nel complesso non troppo facile da portare a buon fine per tanti di voi amici nativi in Pesci. Specialmente nei primi due giorni del periodo avrete da 'tribolare' abbastanza: lunedì e martedì infatti porteranno rispettivamente il vestito del 'sottotono' e quello del 'ko'. Diciamo che dovrete usare massima accortezza nel gestire eventuali problemi, ma se seguirete i nostri consigli riuscirete a limitare eventuali danni. Per esempio giocando le vostre carte migliori in quelle giornate previste positive, evitando di fare e disfare nelle restanti. Nel prosieguo vediamo come sono state distribuite le stelline e quali sono le giornate buone e meno buone:

★★★★★ giovedì 5 e venerdì 6;

★★★★ mercoledì 4, sabato 7 e domenica 8;

★★★ lunedì 2 settembre;

★★ martedì 3 settembre 2019.

Classifica settimanale segno per segno

Tutta da scoprire, classifica della settimana da lunedì 2 a domenica 8 settembre, mette in riga i prossimi sette giorni in calendario. Ovviamente, come sempre in questi casi il responso è valido per l'intero comparto zodiacale. Ansiosi di conoscere qual è il segno al 'top' della prossima settimana? Bene, eccovi accontentati: diciamo che ad avere la fortuna di essere additato come segno migliore del periodo sarà il Capricorno, meritatamente al vertice della classifica. A seguire il resoconto completo:

1° Capricorno , voto 10 segno al " top della settimana ";

, voto 10 segno al " "; 2° Cancro e Sagittario, voto 9;

3° Toro, voto 8;

4° Gemelli, Leone e Scorpione, voto 7;

5° Ariete, Vergine, Bilancia e Pesci, voto 6;

6° Acquario, voto 5.

Il resoconto interessante l'oroscopo settimanale dal 2 al 8 di settembre, dunque interessante la prima settimana del mese è giunto al capolinea. Vi ricordiamo di non mancare il nuovo incontro con l'Astrologia della nuova settimana con le previsioni, le classifiche e le stelle quotidiane, in questo caso incentrate sul periodo compreso tra il 9 e il 15 del corrente mese.