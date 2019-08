Agosto è ormai giunto alla fine della sua corsa e settembre sta arrivando senza alcun freno, con l'Oroscopo pronto ad anticipare le giornate di ogni singolo segno zodiacale fornendo consigli utili. C'è chi ha passato gli ultimi giorni affrontando nervosismo e stress, dovuto ad impegni lavorativi impossibili da rimandare, mentre altri hanno avuto la possibilità di godersi le ferie e le vacanze senza intoppi.

La nuova settimana in arrivo, quella fra lunedì 2 e domenica 8 settembre, non sembra voler dare agio al segno dei Gemelli, con gli astri in posizioni avverse. Bilancia si ritroverà ad affrontare un ritorno alla normalità, mentre il Leone potrà godersi quel che resta degli ultimi giorni di relax.

Di seguito le previsioni dei 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo della settimana da Ariete a Vergine

Ariete - si preannuncia una settimana particolare, con gli astri in posizione un po' anomala e che non permetteranno alla serenità di farsi strada.

Meglio moderare i toni, soprattutto durante eventuali discussioni sia con il partner che con le persone vicine. Un ottimo consiglio potrebbe essere quello di dedicarsi ad un hobby rilassante.

Toro - un'altra settimana che può essere considerata "d'oro". Se si considera il periodo negativo del mese scorso, questa ripresa è proprio quello che ci vuole. Gli astri sono ora dalla parte dei nativi di questo segno.

Gemelli - un periodo decisamente non ottimale per il segno. La fortuna è lontana e le incomprensioni e i litigi potrebbero essere all'ordine del giorno. L'oroscopo consiglia un "ritiro" in solitudine: prendersi alcuni giorni per restare con sé stessi, a volte, è ciò che serve.

Cancro - giornate di relax in arrivo. Le energie tornano ad essere quelle di un tempo, dopo il periodo di ferie, ed anche il lavoro procederà a gonfie vele.

Sembra essere il momento adatto per organizzare la propria vita e prendere decisioni importanti.

Leone - un rientro quasi "inaspettato" da vacanze e ferie. Il serbatoio delle energie si è riempito e ora si può essere più produttivi che mai sul lavoro. La mente è ancora ferma sulle vacanze, ma è adesso giunto il momento di svegliarsi e darsi da fare per non restare troppo indietro.

Vergine - energie da vendere.

Meglio riuscire ad indirizzarle verso gli obiettivi concreti che si desiderano raggiungere più di ogni altra cosa. I giorni in arrivo sono abbastanza fortunati, attenzione a non rilassarsi troppo.

Previsioni da Bilancia a Pesci

Bilancia - si preannuncia una giornata neutra e sicuramente priva di colpi di scena. Cosa importante e necessaria per non farsi cogliere impreparati è dedicare le proprie energie al lavoro, ritagliando qualche piccolo attimo per sé stessi.

Scorpione - le energie ci sono, soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale. Quelli che vivono già in una situazione stabile potranno pensare ad avvenimenti futuri, mentre coloro che sono alla ricerca del vero amore potrebbero incontrarlo nei giorni avvenire.

Sagittario - l'oroscopo preannuncia giornate piene di malinconia. Qualche giorno sottotono è ciò che potrebbe colpire questo segno solitamente allegro. Basterà circondarsi di persone fidate ed allegre per riuscire a non pensare a ciò che manca.

Capricorno - il caldo di questo periodo ha mandato via le ultime energie tipiche di questo segno zodiacale. La frescura che dovrebbe sopraggiungere con l'arrivo di settembre potrebbe tirare un po' più su il morale, donando ai nativi del segno nuove possibilità di successo.

Acquario - meglio dedicarsi a sé stessi, con lunghe passeggiate rilassanti e senza situazioni spiacevoli o stress inutili. Tenersi lontani dalle "battaglie" è quello che serve per non rovinare la settimana.

Pesci - gli astri sembrano essere opposti al segno, ma nonostante questo, un incontro inaspettato potrebbe stravolgere la situazione e regalare qualche sorriso in più. Meglio non buttarsi giù e affrontare le varie situazioni con il sorriso sulle labbra e a testa alta.