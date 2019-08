Parte un nuovo weekend per tutti e dodici segni i zodiacali. A cavallo tra la fine del mese di agosto e l'inizio di quello di settembre, arrivano due giorni importanti per molti segni. Nel dettaglio in queste giornate vedremo come per il Toro arriveranno molti pianeti favorevoli che daranno una mano anche nel lavoro. Per lo Scorpione positivo l'amore. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del weekend del 31 agosto e 1 settembre.

L'oroscopo del weekend da Ariete a Vergine

Ariete: in questo fine settimana potreste concludere nel lavoro un buon affare, tutto sarà possibile. Non mancherà di certo la voglia di affrontare nuovi progetti. Attenzione solo alla Luna in opposizione che potrà provocare qualche calo in amore.

Toro: in questo fine settimana avremo molti pianeti favorevoli e i prossimi giorni promettono bene. Favoriti gli affari nel lavoro.

In amore per i single non si escludono incontri importanti entro poche ore.

Gemelli: per i nati sotto questo segno zodiacale non ci sono più stelle conflittuali, anche se la fine del mese è stata burrascosa. Alcuni sembrano delusi, anche per questioni di lavoro che non si sono risolte come avreste voluto. Nel complesso saranno 48 ore positive.

Cancro: per i sentimenti questi due giorni promettono bene, anche se non tutti saranno disponibili.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

È da qualche giorno che però sembrate incerti sul da farsi. Umore altalenante, cercate di non stancarvi troppo.

Leone: queste giornate andranno organizzate al meglio, è un periodo di grande rilancio, in particolare per i grandi progetti. La serata di sabato sarà buona per fare incontri positivi. Se siete soli da tempo vi conviene guardarvi intorno.

Vergine: per i nati sotto questo segno è un momento di forza, ma anche di nuove proposte. Quella di sabato sarà una giornata ricca di pianeti favorevoli. Per l'amore, le storie che vanno avanti da tempo sono positive.

Previsioni weekend 31 agosto-1 settembre 2019 da Bilancia a Pesci

Bilancia: per i sentimenti bene questo momento, anche se qualcosa potrebbe non andare come avevate programmato. Nel lavoro potrebbero esserci stelle complesse, in particolare nei rapporti con gli altri, dovete cercare di ricucire uno strappo.

Scorpione: questa giornata vede la Luna favorevole, vi aiuta in amore ad accettare anche un invito importante.

Fortuna negli incontri. Quella di domenica sarà anche una giornata migliore per le storie che vanno avanti da tempo.

Sagittario: per i nativi in questo weekend non mancherà uno stato di lieve agitazione, siete indecisi e frastornati. Non sopportate alcune privazioni che vi hanno imposto. Se qualcuno andrà contro di voi fatevi scivolare le cose addosso.

Capricorno: queste sono stelle ottime per voi, se volete recuperare una storia il periodo è quello giusto.

Durante la giornata di sabato potrebbe arrivare una bella notizia. La prima parte di settembre partirà in modo positivo con tante emozioni.

Acquario: a livello amoroso ci saranno tante cose da fare e forse c'è un po' di confusione nell'aria. Situazione più tranquilla quella di domenica, arriveranno tre giorni importanti.

Pesci: sabato avremo la Luna non dalla vostra parte, ci sarà la tendenza a prendere tutto un po' di petto. Nel lavoro non mancheranno alcuni dubbi, ma sarete tra i protagonisti del prossimo mese.