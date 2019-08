L'Oroscopo di domani sabato 24 agosto 2019 è pronto a soddisfare quesiti o curiosità riguardanti l'imminente giornata d'inizio week-end. Intanto, ci teniamo a far presente che ad essere messi sotto analisi, in questo contesto, i soli segni relativi alla prima sestina zodiacale compresi tra Ariete e Vergine. Diciamo subito che a poter usufruire della benevolenza degli astri questo sabato saranno due segni in particolare, ovviamente prescelti dalla sestina valutata in questo contesto.

Curiosi di sapere cosa ci riserverà la giornata in amore e nel lavoro? In questo caso diciamo subito che ad avere il massimo appoggio da parte delle stelle saranno in primis Toro e Gemelli, quest'oggi considerati in periodo a cinque stelle. Altrettanto buone le probabilità di andare incontro ad un periodo positivo soprattutto coloro appartenenti a Leone e Vergine, in questo caso considerati dall'Astrologia quotidiana con una giornata tranquilla sottoscritta da quattro stelle indicative dei periodi normali.

Diversamente, a non avere altrettanta fortuna in questo inizio weekend, secondo le previsioni zodiacali del 24 agosto, pertanto costretti ad affrontare un sabato 'difficile', saranno gli amici nativi in Cancro e Ariete. In questo caso i predetti segni sono stati valutati rispettivamente con il 'ko' ed il meno peggio 'sottotono'. Vediamo dunque di analizzare in profondità ogni singolo segno, prima però conviene dare uno sguardo alla nuova classifica con le stelline quotidiane posta a seguire.

Classifica stelline 24 agosto 2019

L'imminente arrivo del prossimo weekend impone di sapere come sarà l'andamento relativo alla prima giornata e quanta positività è stata assegnata dagli astri al segno d'appartenenza. In questo caso a fornire le giuste risposte sarà senz'altro la nuova classifica stelline impostata su sabato 24 agosto 2019. Come anticipato poc'anzi, a godere della prima posizione sarà l'Ariete con i Gemelli, seguiti a breve distanza da altri due segni abbastanza positivi: il Leone e la Vergine.

Allora, senza perdere altro tempo, passiamo pure a dare un volto all'intera scaletta:

★★★★★: Toro, Gemelli;

★★★★: Leone, Vergine;

★★★: Ariete;

★★: Cancro.

Oroscopo sabato 24 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Giornata valutata nelle previsioni di oggi come abbastanza impegnativa da affrontare. Saranno soprattutto le questioni legate ai sentimenti a perdere un po' in questo sabato di fine settimana.

Consiglio: dovrete fingervi sordi e andare dritto per la vostra strada, senza dare peso alle parole di chi vi è ostile. Secondo le effemeridi del momento perciò, per quanto riguarda l'amore, si presume possa arrivare un po' di stress: l'invito è di non dare per scontate certe cose, soprattutto in ambito di coppia. I sentimenti vanno coltivati sempre, altrimenti appassiscono e muoiono. Single, non lasciate che i crucci o le preoccupazioni quotidiane rovinino la voglia d'amare.

Al contrario, cercate nelle persone che più vi ispirano quella serenità che vi manca. Giocatevi qualche buona carta se ovviamente l'avete. Nel lavoro, invece, tutto procede un po’ a rilento rispetto alla vostra voglia di arrivare al più presto a conclusione. Mettetevi il cuore in pace. Diciamo che dopo le preoccupazioni del periodo precedente, inizierà un frangente abbastanza positivo a partire già da questo prossimo lunedì.

Toro - Giornata di fine settimana valutata come ottima su molti fronti. Il periodo evolverà in direzione dei sentimenti regalando attimi davvero da vivere a pieno ritmo. In generale, consapevoli della vostra simpatia grazie anche al dono della comunicatività, riuscirete ad organizzare programmi molto divertenti e ben condivisi dagli amici. In amore, programmate per questo weekend qualcosa di speciale, da vivere ovviamente insieme con il partner. Ci saranno momenti altamente soddisfacenti per tutti, soprattutto per coloro già felicemente in coppia da tempo. Single, da oggi inizierete a prendere sul serio qualcuno che vi gira attorno. A tal proposito, un famoso detto recita: 'se son rose fioriranno'... Probabile, ma non scontato! Comunque, il fascino e la determinazione non mancheranno e senz'altro le stelle invitano a provarci. Nel lavoro, tutto andrà per il meglio, grazie a un cielo magnifico. Saprete essere creativi e intraprendenti in modo straordinario, senza venire meno a una condotta intelligente.

Gemelli - Il prossimo sabato si preannuncia favoloso sia in campo sentimentale che in quello lavorativo per la maggior parte di voi Gemelli. L'Astrologia del momento invita a fare delle lunghe passeggiate, magari ascoltando della buona musica insieme a persone con le quali state bene. Trascorrerete così momenti di autentico relax: garantito il buon umore per gran parte del periodo. In amore, ci saranno senz'altro 'fuochi d'artificio' in camera da letto e lo intuirete dall'aria che respirate già da adesso. Avrete dei momenti di passione con il vostro partner capaci di avvolgere completamente questa splendida giornata. Single, vi aspetta una giornata abbastanza ricca di novità sentimentali, in vista c'è qualcosa di davvero di interessante da far vostro. Chi sta bene in amore invece, passasse del tempo con gli amici e provasse a divertirsi in altra maniera, ok? Nel lavoro intanto, ovviamente per coloro interessati, una ricercata creatività vi permetterà di trovare soluzioni alternative a quei problemi attualmente insoluti.

Astrologia del giorno 24 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Sabato giornata abbastanza sofferente, ma non abbiate timore di affrontare una situazione che per certi versi potrebbe apparire complessa o di difficile soluzione. In alcuni casi nuvole passeggere getteranno piccole ombre sulla vostra giornata: lasciatele passare senza troppe polemiche. Le previsioni di oggi prevedono in amore più di qualche difficoltà con cui scontrarsi. In coppia evitate gelosie verso il partner: voi amate molto la vostra metà e sarebbe stupido spezzare un'unione sentimentale per le vostre supposizioni (sbagliate!) che non stanno né in cielo né in terra. Rilassatevi! Single, dovete necessariamente ritagliarvi momenti da poter dedicare alla riflessione. La domanda da porvi è: quello che sto vivendo in questi giorni è veramente quello a cui ambisco? La risposta sarà fonte di ispirazione e soluzione. Nel lavoro avete bisogno di una pausa bella consistente: rilassatevi e fate un bel respiro, passerà. Per molti questo è il momento ideale per fare sfoggio del proprio senso pratico.

Leone - Giornata poco sensibile a sogni o desideri, valutata con la poco positiva sigla riservata ai momenti di routine. Le stelle come anticipato in apertura, invitano ad osservare una certa cautela, pur non rinunciando a fare quello che di solito normalmente fate. In alcuni casi avrete un nuovo modo di porvi verso la quotidianità, meno esitante, meno frenato e più incisivo. Così facendo, il vostro desiderio di tranquillità non incontrerà di certo alcuna resistenza: scommettiamo? In amore, quasi certamente più di qualcuno non ha ancora ben chiaro cosa vorrebbe dal proprio rapporto. Siete forse stanchi di aspettare che qualcosa cambi tra voi ed il partner? Se è davvero così, allora 'lasciate ogni speranza o voi che entrate...', tanto per dirla con l'eloquente espressione dantesca in grado di rendere bene il succo della questione. Single, voialtri dovreste tenere un po' più sotto controllo l'istinto e la gelosia: sappiamo il riferimento per cosa, vero? Nel lavoro, parlando di attività o meglio ancora, di soldi, le stelle annunciano un leggero incremento delle entrate: speriamo!

Vergine - Questo fine settimana per voi della Vergine esordirà con una momentanea insufficienza in vari campi, probabilmente facendovi accusare un lieve malessere interiore. Diciamo che in tanti dovrete fare in parte i conti con la mancanza di volontà nel portare avanti le solite incombenze quotidiane. Cosa dicono, quindi, le stelle in amore e nel lavoro? Senz'altro, l'oroscopo di domani 24 agosto consiglia di tenere un atteggiamento un pochino distaccato da polemiche e ripicche varie nelle relazioni sentimentali. Chi ha situazioni amorose aperte (leggasi pure 'due piedi in una scarpa!'), dovrà stare molto attento a ciò che dirà dialogando con il partner... Single, tanti si trovano ancora in una fase di recupero, dunque, con problemi anche abbastanza delicati da affrontare: non lasciatevi tentare da scelte facili, credendole indolori, ok? Nel lavoro, per concludere, potrebbero arrivare notizie discrete in merito a qualcosa a cui tenete in particolare: state con 'le orecchie tese', raccomandano le stelle!

