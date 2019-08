La giornata di mercoledì 11 settembre prevede un ribaltamento di alcune questioni sentimentali soprattutto per quanto riguarda i segni d'acqua, in particolar modo per il Cancro e lo Scorpione.

I segni di fuoco, invece, manifesteranno una scarsa attenzione nei confronti del partner e delle problematiche lavorative sicuramente non gravi, ma comunque da risolvere al più presto.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: ci saranno alcune perplessità per quanto riguarda il lato organizzativo del vostro lavoro; vi converrà lasciare da parte le questioni personali ed impegnarvi per migliorare la concentrazione.

Toro: alcuni litigi caratterizzeranno questa giornata, e potrebbero riguardare anche il rapporto con il partner. Gli amici sapranno consigliarvi a dovere, ma dovrete essere voi a dare una svolta alla situazione amorosa.

Gemelli: uscite. Approfitterete di qualche ora di distrazione dal lavoro per recuperare un po' di vivacità e dinamicità. Potreste dedicarvi ai vostri sport preferiti, ma anche ad una serata danzante.

Cancro: troverete delle motivazioni plausibili per fare delle scelte di stampo sentimentale, soprattutto per chi starà vivendo un rapporto di coppia ormai piuttosto statico e "deleterio".

Leone: qualche incertezza in amore sarà legata al tempo copioso che avete dedicato al lavoro. Cercate, dunque, di dedicare le vostre attenzioni sia ai sentimenti che alla professione in egual misura.

Vergine: per i dipendenti potrebbe essere in arrivo una strigliata o un avvertimento da parte del capo, quindi se proprio non riuscite ad essere celeri, almeno provate ad impegnarvi per uscire da questa situazione. Farete bene a riacquistare in fretta la voglia di fare che vi contraddistingue.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: un nuovo progetto o una nuova idea sarà un espediente per risolvere alcune incombenze finanziarie che stanno coinvolgendo anche i vostri colleghi in questo periodo. Puntate tutto sulla vostra fantasia.

Scorpione: amore al top. Ci sarà una bella intesa con il partner e buone prospettive per un ulteriore rafforzamento del legame. Qualcuno potrebbe provare ad ostacolarvi, ma non vi lascerete vincere dall'invidia altrui.

Sagittario: l'eccessivo nervosismo non vi farà tener conto delle esigenze del partner, e ciò rappresenterà un punto a vostro svantaggio sul piano amoroso. Essere più concilianti ed evitare discussioni inutili potrebbe essere un buon primo passo.

Capricorno: arriverà una buona dose di gratitudine da parte dei colleghi o dai membri della vostra famiglia e, oltre alla soddisfazione, ci saranno anche dei risvolti basati sulla tenerezza o su una profonda amicizia.

Acquario: aperti e disponibili. Le energie saranno in crescita, così come il proposito di fare qualcosa di diverso dal solito che coinvolga un'amicizia speciale. In questa giornata vi sarà concesso divertirvi a tutto spiano.

Pesci: conversare con il partner non sarà il vostro forte, soprattutto considerando la vostra attuale situazione sentimentale. Sforzatevi un po' per un eventuale riavvicinamento.