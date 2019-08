Il mese di settembre non potrebbe iniziare in maniera migliore per i segni zodiacali di Terra. Soprattutto Vergine e Toro, infatti, saranno molto favoriti dagli astri durante la settimana fra lunedì 2 e domenica 8 settembre, grazie anche alla positiva congiunzione astrale del satellite Luna con il pianeta Giove. Luci e ombre invece per gli altri segni.

L'oroscopo per i segni di fuoco

Ariete (21 marzo – 20 aprile): le partenza della settimana, come del resto dell'intero mese di settembre, sarà decisamente a rallentatore, ma questo non dovrà scoraggiarvi.

Sagittario (23 novembre – 21 dicembre): l'inizio della settimana non sarà un granché, ma nel week-end, soprattutto tra venerdì e sabato, recupererete alla grande.

Leone (23 luglio – 23 agosto): rimandate alla prossima settimana qualsiasi tipo di impegno o decisione da prendere. Gli astri in questi sette giorni non saranno molto favorevoli.

Le previsioni astrali dei segni d'aria

Acquario (21 gennaio – 19 febbraio): definite bene il vostro rapporto con il partner per evitare anche in futuro spiacevoli episodi di gelosia, soprattutto nei confronti di un vostro ex.

Gemelli (21 maggio – 21 giugno): dovete comportarvi con maggiore razionalità, sebbene siate persone per indole e carattere piuttosto lunatiche. In questo periodo dovreste dare più retta al vostro istinto.

Bilancia (23 settembre – 22 ottobre): sul lavoro qualcosa cambierà in peggio e vivrete una situazione stancante che vi costringerà a dover rinunciare ad un progetto importante.

I segni d'acqua

Cancro (22 giugno – 22 luglio): attenti a non sforzare troppo il vostro fisico che non è ancora abituato a sport estremi o ad attività motorio molto intense.

Pesci (20 febbraio – 20 marzo): tempo di crisi sentimentale con il partner. A volte mettere l'orgoglio da parte serve per vivere in maniera più serena la vita di coppia.

Scorpione (23 ottobre – 21 novembre): la sintonia e l'intesa amoroso-sentimentale con il partner vi assicurerà una settimana straordinaria, soprattutto dal punto di visto erotico e passionale.

L'oroscopo dei segni di terra

Capricorno (22 dicembre – 20 gennaio): attenzione a non essere troppo competitivi con i vostri colleghi di lavoro.

Per ottenere buoni risultati c'è bisogno di lavoro di squadra e non di rivalità.

Vergine (24 agosto – 22 settembre): vi attende una settimana da urlo. Sul lavoro riuscirete a portare a termine numerosi progetti molto redditizi. Nella vita di coppia una sorpresa estremamente gradita vi attende.

Toro (21 aprile – 20 maggio): soprattutto nel week-end sarete circondati dall'affetto della famiglia e dei parenti.

L'occasione sarà propizia anche per festeggiare un nuovo avanzamento di carriera.