L'Oroscopo dell'amore di coppia approfondisce le relazioni a due tenendo conto delle emozioni espresse da alcuni comportamenti che sono il frutto di una difesa della propria personalità. La Luna in Ariete ancora una volta indaga sulle problematiche o sull'armonia di coppia, illuminando con una luce introspettiva le sensazioni dell'anima.

Di seguito le previsioni astrali segno per segno per la giornata di martedì 20 agosto.

Luce nuova nell'oroscopo dell'amore da Ariete a Vergine

Ariete: una Luna un po' bambina governa le emozioni e rende i sentimenti impulsivi e spontanei. Capiterà così che in coppia, l'astro d'argento sprigioni sensazioni a volte ingovernabili, che sono il risultato di una personalità ricca di sfaccettature.

Toro: Sole, Venere e Mercurio creano dei contrattempi improvvisi capaci di innescare delle tensioni in coppia.

Eppure i sentimenti sono buoni, forse dovreste aprirvi a un ascolto più approfondito delle esigenze del partner.

Gemelli: impulsivi e immediati, desidererete avere tutto e subito, tanto che alcuni progetti amorosi programmati in due, dovranno essere attuati nel più breve tempo possibile. Un istinto lunare quasi irruente spinge a un'irrefrenabile smania di concretizzare i sogni.

Cancro: le sensazioni emotive sono turbate da un eccessivo bisogno di affetto, sprigionato dalla quadratura dei nodi lunari con una Luna intransigente posizionata in Ariete.

Cercate di assumervi le responsabilità e di non contare in maniera eccessiva sul partner.

Leone: una sensazionale combinazione planetaria spinge l'amore alle stelle e Sole e Mercurio promettono buona sorte. Cercate però di essere più comprensivi nei confronti della persona amata e ricambiate le effusioni con la stessa dedizione.

Vergine: Marte nel segno conferisce un atteggiamento quasi dispotico in coppia.

Molto sicuri di voi stessi, non esiterete a dare libero sfogo a un istinto impulsivo e precipitoso che solo se canalizzato in modo costruttivo, potrà buoni risultati.

Previsioni astrali spumeggianti dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: cercate di limitare un'eccessiva soggettività che fa passare in secondo piano i bisogni del partner. Potreste chiedere troppo quando invece dovreste bilanciare la relazione, assumendovi ognuno le proprie responsabilità.

Scorpione: non lasciatevi influenzare da un'eccessiva noia sprigionata da un'opposizione uraniana che si fa sentire. Marte è favorevole dal cielo astrologico della Vergine e provvederà a rafforzare la relazione, stabilizzandola con l'entusiasmo e una ritrovata passione.

Sagittario: transiti planetari entusiastici aprono a una velocità emotiva che previene quasi gli ostacoli, andando dritto alla meta amorosa con intraprendenza e spirito ottimistico.

Cercate di trasformare l'esuberanza in qualcosa che sia costruttivo per la relazione a due.

Capricorno: alcuni ricordi del passato ancorano la relazione e sprigionano delle emozioni troppo contrastanti. Finché non riuscirete a metterci una pietra su, non potrete vivere le emozioni presenti in maniera serena.

Acquario: Venere non è più in opposizione e potrete iniziare a vivere le sensazioni amorose in maniera più serena e profonda. L'influenza dell'astro d'argento toccherà le corde dell'anima, tanto che una smania incontenibile di passare all'azione, per ottenere la felicità tanto ambita, non vedrà limitazioni.

Pesci: la vicinanza del satellite si fa sentire e porta una sferzata di energica vitalità. Una nuova energia diverrà trascinante e coinvolgente, tanto che il partner non potrà resistere a seguire questo entusiasmo dirompente.