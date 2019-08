L'Oroscopo del 16 agosto è pronto a rivelare che cosa vi succederà nella giornata di venerdì. Alcuni segni zodiacali sono reduci da un Ferragosto piuttosto tosto e faticoso, mentre gli altri devono ancora affrontare alcune questioni spinose. Di seguito, le previsioni giornaliere su amore e lavoro per questa giornata post-Ferragosto.

Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine

Ariete – Questa giornata post-Ferragosto sarà interessante, soprattutto in campo sentimentale.

I cambiamenti avvenuti in questi giorni hanno portato trambusto e in amore non c'è più tranquillità. Se dovete discutere di qualcosa, è bene farlo nel weekend ma con toni pacati.

Toro – È una giornata piena di stimoli, riuscirete a risollevarvi da problemi difficili. Date una mano a chi vi chiede aiuto, anche se siete voi ad averne bisogno. In questo venerdì anche una relazione nata da poco può diventare qualcosa di serio.

Si consiglia di tenere d'occhio il campo economico, soprattutto con le spese di casa.

Gemelli – Giornata confusa. Tante sono le situazioni da chiarire prima della fine del mese. Nei prossimi giorni possono arrivare delle conferme oppure potreste risolvere un problema che vi tiene in ansia. Non dimenticate l'amore. Chi è single è perché è sfiduciato, soprattutto dopo una dolorosa separazione.

Cancro – È un periodo in cui siete sotto pressione.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Il vero problema è capire cosa fare dopo l'estate. Vi trovate di fronte a un bivio e dovete fare una scelta, soprattutto di lavoro. Chi lavora da poco deve fare buon viso e cattivo gioco. Dovete chiarire tante cose nella vostra vita e in amore.

Leone – Se in questa giornata c'è un amore in corso, non bisogna assolutamente trascurarlo. Sarà un venerdì passionale solo se riuscite a tenere sotto controllo il vostro atteggiamento di presunzione.

Cercate di non far esasperare il partner. Non sottovalutate le proposte lavorative, alcune potrebbero essere redditizie e importanti per il vostro futuro.

Vergine – Venerdì molto impegnativo in campo lavorativo e un po' meno in campo sentimentale. Alcune relazioni non funzionano perché la vostra attenzione è tutta riposta sul lavoro. In campo economico è necessario non fare passi falsi, ci sono troppe spese e dovreste mettere un freno. Periodo interessante per i single.

Previsioni di venerdì 16 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Avete ancora bisogno di qualche giorno di vacanza in più per capire e organizzare le priorità della vita. In amore evitate i musi lunghi e allontanatevi da una persona ambigua. In questa giornata recuperano anche coloro che hanno vissuto momenti difficili nelle settimane scorse.

Scorpione – In questa giornata di venerdì potrebbero arrivare le risposte che aspettavate e che riguardano soprattutto il lavoro.

In amore si consiglia tranquillità. Potrebbe nascere l'idea di aprire un'attività con il partner e chissà che non sia la volta buona.

Sagittario – Questo venerdì 16 agosto vi porta qualche dubbio. Magari delle soluzioni sono a portata di mano, comunque sia è una buona situazione da sfruttare. Un progetto iniziato può risultare vincente. In amore è un periodo di risveglio. Alcune coppie di vecchia data pensano già a mettere al mondo un figlio.

Capricorno – Le piccole vittorie ottenute in campo lavorativo non sono sufficienti per assicurarvi un futuro. Potrebbe nascere una discussione animata con un collaboratore. Molti preferiscono cambiare lavoro e magari aprire un'attività in proprio. In amore bisogna trovare delle soluzioni, sempre che non ci sia stata una rottura definitiva. Incontri fortunati per i cuori solitari.

Acquario – In questo periodo avete tanta voglia di fare cose che prima non pensavate di fare. Le coppie che da tempo convivono possono pensare a un matrimonio e ad allargare la famiglia. La passione raddoppia. Coloro che escono da una storia burrascosa dovrebbero tentare di fare pace oppure guardare altrove.

Pesci – Siete sempre a un punto morto e tutto sembra essere contro di voi. Non è facile per voi tenere tutto sotto controllo e le questioni professionali possono diventare un peso. Vorreste cambiare, fare altro. Ci sono giornate in cui prendete quota e giorni in cui vorreste non fare nulla. Se vi viene la voglia di buttar tutto all'aria, prendetevi tempo e vedete il lato buono della situazione.