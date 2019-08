Durante la settimana che va dal 19 al 25 agosto, i nativi sotto il segno del Toro saranno molto determinati sul posto di lavoro, al contrario la Bilancia sarà suscettibile al punto da poter scatenare una lite di poco conto. L'Acquario avrà un sacco di pensieri per la mente, mentre per il Capricorno sarà un periodo molto proficuo al lavoro. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della settimana, dal 19 al 25 agosto 2019.

Previsioni oroscopo settimanale dal 19 al 25 agosto 2019 segno per segno

Ariete: è arrivato il momento di tornare a lavorare e non pensare più alle vacanze appena trascorse.

Ciò nonostante non ne avete alcuna voglia e questo potrebbe crearvi dei problemi con il vostro capo. Voto - 6,5

Toro: metterete da parte le amicizie e la vostra relazione con il partner per cercare di recuperare il lavoro perso durante le vacanze. Questo potrebbe crearvi qualche problema con i vostri familiari. Voto - 7

Gemelli: amore in prima linea per i nativi del segno. Sarete particolarmente attratti dal partner al punto che spesso l'intesa di coppia sarà molto alta.

Voto - 8

Cancro: il ritorno dalle vacanze non sarà positivo per i nativi del segno. Ci saranno dei malumori sul posto di lavoro che v'impediranno di lavorare serenamente. Voto - 6,5

Leone: ci saranno delle spese impreviste che v'impediranno di realizzare un progetto in cantiere da tempo. Dovrete nuovamente fare gli straordinari per realizzare i vostri sogni. Voto - 6,5

Vergine: ci saranno dei cambiamenti sul posto di lavoro che potrebbero darvi inizialmente dei problemi.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Ci vorrà un po’ di tempo prima che riusciate ad abituarvi. Voto - 7

Bilancia: sarete particolarmente suscettibili sul posto di lavoro, al punto che ci saranno molte discussioni, anche superflue, con i vostri colleghi. Cercate di calmarvi. Voto - 5,5

Scorpione: avrete l'opportunità di rivedere dei vecchi amici nel corso della settimana. Ci saranno inoltre delle occasioni per poter organizzare qualcosa in onore dei vecchi tempi.

Voto - 8

Sagittario: avrete poco lavoro da svolgere ragion per cui, sfrutterete l'occasione per cercare di organizzare una piccola vacanza in compagnia del vostro partner. Voto - 7,5

Capricorno: di ritorno dalle vacanze, sarete particolarmente attivi in ambito lavorativo, al punto da recuperare il lavoro arretrato e aumentare i vostri guadagni. Voto - 8

Acquario: avrete tanti pensieri per la testa, al punto che vi dimenticherete alcuni impegni importanti con il partner.

Questo potrebbe creare qualche litigio di coppia di cui sapete che siete responsabili. Voto - 6

Pesci: ci saranno alcuni problemi sul posto di lavoro per i nativi del segno. Potreste litigare con un collega per una questione di poco conto. Cercate di mantenere la calma. Voto - 6,5