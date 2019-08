Durante la giornata di venerdì 16 agosto i nativi Toro dovranno essere piuttosto prudenti sul posto di lavoro, mentre per Sagittario sarà una giornata molto fortunata in amore. I nativi Pesci farebbero meglio a mantenere la calma con i colleghi, al contrario i Gemelli saranno pazienti e astuti. Infine ci sarà tanto amore per i nativi Ariete, mentre chi è dello Scorpione avrà una gran fretta di iniziare subito dei nuovi progetti lavorativi. Di seguito le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 16 agosto 2019.

Previsioni oroscopo venerdì 16 agosto 2019 segno per segno

Ariete: amore in prima linea per i nativi del segno. L'affiatamento di coppia sarà particolarmente alto al punto che la passione verso sera sarà alle stelle. Voto - 8

Toro: fareste meglio a essere prudenti durante la giornata di venerdì in quanto la salute è piuttosto bassa. Cercate di non affaticarvi troppo per non peggiorare le cose. Voto - 6,5

Gemelli: per riuscire ad ottenere degli ottimi guadagni sul lavoro, sarete pazienti ma soprattutto astuti.

Amore di coppia in ripresa, con un'intesa particolarmente alta. Voto - 7,5

Cancro: sarà una giornata particolare per i nativi del segno. Avrete modo di riscoprire chi siete, sollevando il vostro morale e affrontando a testa alta la gente. Voto - 8

Leone: potrebbe diventare una giornata monotona per i nativi del segno se passata con le persone sbagliate. Cercate di organizzare voi la vostra routine per evitare eventuali litigi con i vostri amici.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Voto - 7

Vergine: sarete molto fortunati durante la giornata di venerdì. Ci saranno alcuni cambiamenti nella vostra routine che vi faciliteranno le cose e vi permetteranno di gestire meglio la vostra relazione amorosa e la carriera professionale. Voto - 8

Bilancia: il nervosismo sarà protagonista della vostra giornata, quindi cercate di sfogare la tensione facendo qualcosa che vi faccia stare subito meglio.

In amore il partner potrebbe riservarvi delle fantastiche sorprese che miglioreranno il vostro umore. Voto - 7

Scorpione: avrete una gran fretta di iniziare subito i nuovi progetti lavorativi che avete in mente per riuscire a massimizzare i vostri guadagni. Serata di pura passione con il partner. Voto - 7

Sagittario: giornata particolarmente fortunata per i nativi del segno. Avrete una gran voglia di viaggiare assieme al vostro partner soprattutto per rafforzare il vostro legame.

Voto - 8

Capricorno: questa è la giornata giusta per quanto riguarda le relazioni amorose. Chi è alla ricerca dell'anima gemella potrebbe riuscirci senza troppa fatica. Voto - 7,5

Acquario: potrebbero esserci delle tensioni sul posto di lavoro durante la giornata di venerdì in quanto il nervosismo potrebbe crearvi qualche problema con i vostri colleghi. Voto - 6

Pesci: fareste meglio a non essere troppo esigenti nei confronti del partner, in quanto potreste scatenare una lite.

Cercate di mantenere la calma e cercare di aiutare l'amato bene quando serve. Voto - 6,5