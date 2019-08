Comincia un nuovo fine settimana per tutti e 12 i segni zodiacali. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 17 agosto 2019, giornata che vedrà i nati sotto il segno zodiacale dello Scorpione vivere bei momenti nella coppia. Anche per l'Acquario è un buon momento per i sentimenti, ci sarà però un lieve calo nell'ambito lavorativo. Nel dettaglio le previsioni e l'oroscopo per tutti i segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

Ariete: con la Luna nel segno da domani si potranno vivere emozioni migliori fin da oggi. Nel lavoro dovete ricucire uno strappo e risolvere un problema. Salute in ripresa.

Toro: per i sentimenti ecco una giornata migliore, più concreta per voi. Nel lavoro tutto costa un po' più fatica. Cercate di non stancarvi troppo.

Gemelli: a livello sentimentale non c'è niente di negativo a meno che oggi non vogliate mettere a repentaglio una storia.

Nel lavoro, se avete un'attività autonoma potrete cogliere un piccolo successo. Agitazione che non fa bene al fisico.

Cancro: in amore ecco due giornate interessanti per vivere una storia in modo positivo. A livello lavorativo non ci sono perplessità, anche se le novità arriveranno da settimana prossima.

Leone: per i nati sotto questo segno zodiacale Marte e Venere nel segno porteranno grande fascino.

Nel lavoro momento di stress, siete in attesa di una risposta. Stanchezza fisica.

Vergine: in amore ancora Luna in opposizione che crea qualche disagio. Nel lavoro sentite un piccolo calo. La salute è in ripresa.

Previsioni e oroscopo del 17 agosto 2019: la giornata dei 12 segni

Bilancia: per i nati sotto questo segno zodiacale possibili incontri o magari novità piacevoli nel fine settimana. Nel lavoro tutto quello che avete fatto e che potete fare in questi giorni va ancora rivisto.

Lieve stato di stanchezza per il fisico.

Scorpione: per i sentimenti ecco una giornata in cui è più facile parlare, le coppie possono programmare qualcosa di importante. Nel lavoro in questo periodo non dovete dissipare troppe energie.

Sagittario: in amore fine settimana a rallentatore, all'ultimo potrebbe saltare un accordo. Nel lavoro in questi giorni avete una maggiore capacità creativa. Attenzione a non fare le ore piccole.

Capricorno: per i nati sotto questo segno zodiacale le emozioni sono rinvigorite e continuano a crescere. A livello lavorativo sulla base di un fallimento del passato si può ricostruire una buona fortuna.

Acquario: per i sentimenti questo fine settimana può portare un po' di serenità nelle coppie. Nel lavoro sarà importante tenere ovunque un comportamento calmo. Vi sentite un po' agitati.

Pesci: i sentimenti prendono il sopravvento su tutto, vi sentite molto più forti in una coppia.

Nel lavoro avete molti impegni da superare, tuttavia le intuizioni non mancano. Luna nel segno che aiuta.