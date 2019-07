Il mese di agosto è arrivato. Cosa avranno in serbo le stelle per tutti i nati sotto il segno dell'Acquario per l'ultimo mese della stagione estiva? Leggiamo le stelle e gli astri con lavoro, salute e amore per il penultimo segno zodiacale. Ultimamente la forma fisica ha vissuto un momento di calo. I momenti sottotono sono derivati da periodi di stress e agitazioni che in particolare nella parte centrale del mese precedente sono stati protagonisti.

Il periodo non è stato semplice da affrontare neanche a livello sentimentale, sono infatti nati dei contrasti anche a causa di questioni riguardanti il settore economico. Nel lavoro, è mancata energia ed alcune scelte importanti non sono state affrontate con attenzione.

Nel mese di agosto, per recuperare a livello salutare, è il caso che dedicate più tempo a voi stessi. Nel terzo mese della stagione estiva potrete organizzare dei momenti di relax.

Le prime due settimane del periodo sono le favorite per una maggiore ripresa. Nel concludersi del mese potreste avvisare dei momenti di stanchezza, siate prudenti e non fate sforzi eccessivi. Gli ultimi giorni di agosto vi vedranno più energici. In campo sentimentale vivrete un momento interessante, bisognerà solo prestare attenzione a non alimentare tensioni. Nel lavoro non ci saranno delle soluzioni ai problemi, ma riuscirete comunque a proseguire il vostro percorso. Leggiamo le stelle nel dettaglio che riguardano il settore sentimentale e lavorativo dei nati sotto il segno dell'acquario.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Oroscopo agosto: lavoro e amore per l'acquario

Come anticipato, quello di agosto sarà un mese interessante per i sentimenti. Le coppie potranno verificare la propria stabilità e ritrovare un proprio equilibrio. È possibile che nascano delle incertezze e delle incomprensioni, in particolare con persone appartenenti al passato; nella seconda settimana del periodo, siate dunque cauti. Le relazioni che nascono in questo periodo è difficile che diventino qualcosa di serio, oltre ad una semplice avventura estiva.

Nel mese di settembre qualcuno potrebbe fare anche dei progetti importanti riguardanti il settore amoroso, l'ultima parte del periodo con la luna favorevole sarà quella migliore per parlare di sentimenti.

A livello lavorativo, sono in arrivo delle novità e anche degli importanti cambiamenti. Ci saranno delle situazioni da rinnovare, per questo è possibile che nascano delle discussioni che potrebbero innervosirvi.

A livello economico, tenete sotto controllo le uscite e sappiate gestire al meglio gli investimenti. A differenza di agosto, quello di settembre sarà per voi un mese vincente.