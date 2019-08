Durante la giornata di martedì 20 agosto, i nativi Pesci si sentiranno carichi di energie e con la voglia di fare qualcosa di diverso dal solito. Ariete avrà qualche soddisfazione sul posto di lavoro, mentre Vergine dedicherà la propria giornata a rilassarsi. Toro preferirà stare in tranquillità, mentre l'amore sarà protagonista per i nativi Gemelli. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di martedì 20 agosto 2019.

Previsioni oroscopo martedì 20 agosto 2019 segno per segno

Ariete: ci saranno tante soddisfazioni sul posto di lavoro durante la giornata di martedì.

Ciò nonostante in amore avrete ancora bisogno di un po’ di tempo prima che i vostri problemi di coppia si risolvano del tutto. Voto - 7

Toro: non avrete voglia di uscire fuori di casa a divertirvi. Al contrario, volete soltanto rimanere da soli nel più completo silenzio. Il partner potrebbe non gradire le vostre scelte. Voto - 6,5

Gemelli: affiatamento di coppia al top per i nativi del segno. Avrete una gran voglia di stare in compagnia del partner, a coccolarvi e soprattutto aumentare la passione che c'è tra di voi.

Voto - 8

Cancro: lo stress delle giornate precedenti sparirà del tutto e ora riuscirete ad essere più concentrati sul posto di lavoro, pronti a fare un sacco di guadagni. Voto - 8

Leone: dovrete cercare di impegnarvi di più se volete raggiungere i vostri obiettivi in ambito lavorativo. Fareste meglio per il momento ad evitare distrazioni. Voto - 7

Vergine: andrete d'accordo con il partner semplicemente andando a fare una giornata di shopping.

Farete tanti acquisti, ma sarebbe opportuno non sciupare tutte le vostre finanze. Voto - 7,5

Bilancia: ci saranno tanti problemi all'interno della vostra relazione di coppia durante la giornata di martedì. Il partner non si comporterà come sempre e voi per cercare di risolvere la situazione, farete una lunga discussione. Voto - 6

Scorpione: avete voglia di staccare la spina dal lavoro e riposarvi un po’.

Ciò nonostante dovrete faticare ancora tanto prima di potervi rilassarvi sul divano. Voto - 6,5

Sagittario: avete in mente tanti progetti lavorativi di cui siete certi vi procureranno un bel po’ di guadagni. Vi basterà solo essere ben organizzati ma soprattutto determinati. Voto - 8

Capricorno: vi dovrete impegnare di più sul posto di lavoro in quanto il capo non sta apprezzando i vostri recenti sforzi.

Cercate di non demoralizzarvi. Voto - 6,5

Acquario: deciderete di organizzare una piacevole uscita in compagnia dei vostri amici per cercare di rilassarvi e non pensare almeno per una volta soltanto a lavorare. Voto - 7,5

Pesci: sarà una giornata di lavoro piuttosto intensa. Ciò nonostante vi sentirete carichi di energie, pronti ad affrontare qualunque ostacolo si presenti dinanzi a voi. Voto - 7,5