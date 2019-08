L'Oroscopo del 25 agosto è pronto ad annunciare l'andamento della giornata di domenica per tutti i segni zodiacali. Giornata stressante per i nativi dell'Ariete e del Cancro. Amore alla grande per l'Acquario. Nel dettaglio, le previsioni degli astri della giornata di domenica per i 12 simboli.

Oroscopo di oggi 25 agosto da Ariete a Vergine

Ariete – La giornata di domenica è sottoposta a stress e confusione per via del periodo poco roseo in campo lavorativo.

Non dovete scoraggiarvi, poiché settembre vi porterà buone notizie. In amore potreste fare yoga o meditare insieme per aumentare la vostra capacità di relazionarvi sul serio con il vostro partner.

Toro – Alcuni gadget tecnologici di cui fate largo uso potrebbero non funzionare oggi. Questo potrebbe rivelarsi frustante per voi, ma non sfogate le vostre frustrazioni sulle persone che vi stanno attorno.

Non è di grande aiuto. Mantenete la calma e chiamate un professionista. Pensate alle spese come un contributo alla vostra salute mentale. Giornata ideale per parlare d'amore.

Gemelli – Questa domenica di 25 agosto siete molto disponibili e positivi nei confronti degli altri. Ci sarà anche il ritorno di una vitalità a livello sentimentale. Se negli ultimi tempi avete avuto problemi di soldi e di lavoro, non dovete preoccuparvi: tutte le cose si schiariranno nella prossima settimana.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Cancro – Giornata pensierosa per via di un progetto che tarda a prendere forma. Troppo stress nella vostra vita sicuramente non vi aiuta. Evitate di bere il caffè e altri stimolanti. Provate a dormire un po' di più. In amore si può tentare di recuperare un rapporto.

Leone – È un periodo che siete molto orgogliosi e fieri di voi stessi. I progetti e le trattative che nascono in questo fine agosto sono rilevanti e possono produrre ottimi effetti in breve tempo.

Serata un po' sottotono, state attenti agli sbalzi di umore e a qualche indigestione.

Vergine – Sembrate pronti a una grande partenza in vista dell'autunno. L'anno è partito un po' lento sia nell'amore che in campo lavorativo. Ora siete in crescita, dovete solo sbloccare qualche emozione negativa. Si consiglia di non essere troppo critici, neanche con voi stessi.

Previsioni di domenica 25 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Domenica faticosa, soprattutto per coloro che hanno iniziato un lavoro da poco.

Siete incerti e non vi sentite appagati. Siete convinti che quel che fate sia inutile e non vi darà prospettive future. Entro fine anno dovete fare una scelta. Intanto, non trascurate l'amore che può occupare uno spazio ampio nella vita di tutti i giorni.

Scorpione – Ultimamente avete avuto molti problemi, soprattutto di soldi. Già da questa giornata di domenica 25 agosto potete contare su qualcosa in più.

Tipo, mettere le basi per un successo che arriverà sicuramente entro la fine dell'anno. Periodo importante per le relazioni d'amore.

Sagittario – Siete persone schiette e leali, pronti a farvi nemici pur di portare avanti i propri ideali. In questo momento ci sono troppe persone che vi ostacolano, preferite aspettare che gli eventi maturano anziché discutere. L'amore è un po' lontano, non solo mentalmente ma anche fisicamente.

Capricorno – Alcuni accordi contrattuali ancora non si sbloccano. Molti di voi sono alla ricerca di soci o collaboratori oppure di un nuovo lavoro. La situazione sentimentale è un po' più tranquilla. Coloro che hanno avuto una crisi, ora sono in pace. Altri, invece, hanno chiuso definitivamente un legame inutile.

Acquario – State vivendo una fase di trasformazione ma avete bisogno di soldi, di idee e di progetti. Agosto è stato un mese di interruzioni, mentre settembre sarà di recupero. L'amore sicuramente prosegue molto meglio rispetto ai mesi scorsi.

Pesci – Un amico potrebbe sembrare distante e molto probabilmente oggi non comunicherà molto con voi. Non saltate alla conclusione che il vostro amico potrebbe avercela con voi. Semmai, questa persona è sicuramente preoccupata per il suo lavoro. Il vostro amico parlerà quando sarà il momento giusto. In amore potreste avere difficoltà e problemi da superare.