L'Oroscopo del 24 agosto è pronto a svelare che cosa hanno in serbo gli astri per tutti e 12 i segni zodiacali. Periodo strano per i nativi del Sagittario, mentre le persone dell'Acquario devono prendere una grande decisione. Nel dettaglio, le previsioni segno per segno per questa giornata di sabato. Amore e lavoro come assoluti protagonisti.

Oroscopo di sabato 24 agosto da Ariete a Vergine

Ariete – Nell'ambito lavorativo vi è un rilancio parziale, mentre i sentimenti si risvegliano.

Si consiglia di dedicarsi all'amore, spesso v'imponete e questo non va bene. Date spazio a chi lo merita e non a coloro che vi sfuggono. Grandi progetti per le relazioni e le amicizie.

Toro – Si raccomanda di non spendere troppo. Negli ultimi mesi avete fronteggiato molti problemi e la vostra vita è un po' cambiata. Ora dovete tirare un po' i remi e finire nuovi progetti. Sarà una giornata vantaggiosa nei rapporti interpersonali.

Gemelli – È un periodo difficile per risolvere tutto, e certe incomprensioni dovrebbero essere sanate al più presto. Anche se è difficile parlare e capirsi, dovete risolvere tutto subito. E se nel vostro cuore ci sono due persone, vi tocca prendere una decisione definitiva.

Cancro – Momento particolare per chi è alla ricerca di una nuova passione. Potrebbe nascere un conflitto per coloro che vivono insieme da anni.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Chi ha una società potrebbe pensare di chiudere e ripartire da zero. Bisogna, però, rivedere tutti gli accordi.

Leone – Settembre sarà un mese importante per tutti coloro che aspettano delle chiamate importanti. Anche chi ha un lavoro part-time potrebbe avere delle buone occasioni. Questo sabato è una giornata ideale per rilassarsi sotto l'ombrellone.

Vergine – Coloro che hanno iniziato una storia nuova non riescono a risolvere i problemi con un ex. Molte coppie, invece, potrebbero pensare di sposarsi o convivere. Questo è un sabato che permette di trovare qualche risposta alle vostre domande.

Previsioni di sabato 24 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Sabato importante per coloro che vogliono recuperare il tempo perduto, soprattutto in amore. Coloro che sono sposati hanno una matta voglia di trasgredire. Si consiglia solo di non esagerare, potreste creare qualche disagio. Nel lavoro non tutto si risolve al volo, chi lavora per un'azienda in crisi potrebbe pensare a un cambiamento.

Scorpione – In amore non ci sono grosse novità e le nuove relazioni non sono facili da gestire.

Molti hanno avuto problemi fisici. Entro fine mese potrebbero arrivare delle opportunità da cogliere subito al volo.

Sagittario – Questo è il momento giusto per sviluppare nuovi progetti in campo lavorativo. In amore, invece, è un periodo un po' strano: si discute per delle banalità anche nelle migliori coppie. Fate attenzione a non esagerare con atteggiamenti ostili.

Capricorno – Coloro che s'innamorano di una persona del vostro segno, sanno che deve impegnarsi molto.

Le storie nate all'inizio di agosto hanno tutte le carte in regola per continuare a crescere. Chiudete i rapporti con persone poco mature o distanti mentalmente. Favoriti i nuovi incontri per i cuori solitari.

Acquario – Le storie che nascono in questo periodo potrebbero essere vivaci e interessanti. Sono favoriti i viaggi, gli spostamenti e ogni tipo di cambiamento. Giornata adatta per prendere una grande decisione. Spesso è necessario dare un taglio netto, e questo non vi crea nessun problema.

Pesci – Spesso vi buttate a capofitto nel lavoro per non pensare all'amore, ma non è affatto semplice. Questo sabato 24 agosto mette in guardia tutti coloro che hanno una storia difficile o che si sono separati da poco. Molti vogliono recuperare le occasioni perse.