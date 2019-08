Parte una nuova giornata per tutti e dodici segni zodiacali. Arrivano le previsioni e l'oroscopo del penultimo giorno del mese di agosto. In questa giornata vedremo come per il Leone ci sarà una forte tensione nel lavoro. Per lo Scorpione, invece, buon momento in amore.

Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 30 agosto 2019 con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa giornata.

30 agosto, le previsioni da Ariete a Vergine

Ariete: in questa giornata avremo un ottimo oroscopo per l'amore.

Con il segno del Cancro o della Bilancia ci vorrà però pazienza. Nel lavoro sfruttate questo momento, anche se lavorate a progetti può arrivare una buona notizia.

Toro: per i sentimenti questa fine del mese può portare una notizia ed un'emozione speciale. Nel lavoro è il momento giusto per vivere qualche buona intuizione.

Gemelli: a livello amoroso dovete fare tutto con molta calma, sono due giornate caotiche e piuttosto agitate.

Nel lavoro qualcosa non va, potreste avere anche la voglia di buttare tutto all'aria.

Cancro: a livello sentimentale queste saranno due giornate importanti, viaggi e spostamenti sono favoriti. A livello lavorativo lo svolgimento di alcune attività sarà più impegnativo del solito.

Leone: per i sentimenti la mattinata sarà da gestire con attenzione. Rispetto all'anno scorso chi ha vissuto una separazione ora vive nuove emozioni.

Nel lavoro in questo momento c'è una forte tensione, ma solo perché bisogna mettere a posto alcuni conti.

Vergine: per i sentimenti alcuni pianeti nel vostro segno come Mercurio, Luna e Sole aiutano molto. Nel lavoro una richiesta potrà essere esaudita, non è escluso l'inizio di un nuovo percorso.

Previsioni e oroscopo 30 agosto: amore, lavoro e salute da Bilancia a Pesci

Bilancia: a livello amoroso giornata che porta qualche emozione in più, Giove è favorevole.

A livello lavorativo, se dovete portare avanti un progetto pensate se è quello giusto. Stanchezza per il fisico.

Scorpione: per i sentimenti le prossime saranno due giornate interessanti e liberatorie. Non mancheranno le opportunità per chi è solo da tempo. Nel lavoro i più giovani potranno concludere un affare e un buon esame.

Sagittario: a livello amoroso giornata pesante e sottotono, potreste essere afflitti da qualche problema familiare.

Nel lavoro non è il momento ideale per imporre o fare scelte azzardate.

Capricorno: a livello amoroso in questa giornata potreste rendervi conto di quanto sia importante una persona che sta il vostro fianco. Nel lavoro, se dovete fare una richiesta o firmare un accordo questo è il momento ideale.

Acquario: in amore i nuovi progetti sono solo a tempo. Le storie di lunga durata potrebbero avere vissuto qualche contraccolpo nelle ultime settimane.

A livello lavorativo non è il periodo giusto per fare scelte azzardate, attenzione a livello economico.

Pesci: per i sentimenti chiarimenti necessari con chi vi ha fatto arrabbiare. Oggi potreste perdere facilmente la pazienza. A livello lavorativo dovete prendere una decisione, siete in uno stato di forte confusione.