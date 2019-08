È giunta l'ultima settimana del mese di agosto 2019. Scopriamo le previsioni per tutti i segni zodiacali per le giornate comprese tra lunedì 26 agosto e domenica 1 settembre. Di seguito, amore, lavoro e salute per dodici segni dello zodiaco, dall'ariete ai pesci.

Ariete: in questa settimana di fine mese non mancheranno emozioni per il segno, anche se per il momento avete molte questioni da sistemare in campo lavorativo.

È possibile da ora iniziare dei progetti a lunga scadenza che daranno soddisfazioni nei mesi successivi. Giornate favorite quelli di metà settimana.

Toro: in amore in questo momento ci sono delle buone opportunità da poter cogliere. Nelle giornate di quest'ultima settimana di agosto, potrete vivere delle belle emozioni. Chi sta insieme da molto tempo può anche fare dei progetti importanti, come un figlio.

Nel lavoro, superate le tensioni, il vento è a vostro favore.

Gemelli: sentimenti sottotono, anche a causa di Venere in aspetto dissonante. Sono grandi le indecisioni che riguardano il lato sentimentale. In campo lavorativo sentite l'esigenza di maggior energia, avete bisogno di forza per portare avanti alcune situazioni.

Cancro: soprattutto ad inizio settimana è possibile che nascano delle tensioni con il partner, sentite l'esigenza di persone sincere accanto a voi.

In campo professionale giungeranno delle nuove opportunità, cogliete al volo le buone occasioni.

Leone: evitate errori in campo lavorativo in questo periodo, cercate di sistemare al meglio le vostre finanze. Ragionate bene prima di prendere una decisione, altrimenti potreste sbagliare. In amore, l'Oroscopo è interessante, è probabile che qualcuno debba fare una scelta importante.

Vergine: chi è in cerca di una prima occupazione lavorativa, in questo periodo potrebbe essere stupito con delle chiamate importanti. In queste giornate non mancheranno stimoli e risorse. In amore, il week-end sarà particolarmente favorevole per voi.

Astrologia dell'ultima settimana di agosto

Bilancia: l'inizio settimana sarà difficile da gestire per voi, vi sentirete infatti sottotono. Arriveranno novità a livello lavorativo con il concludersi del mese. In amore, non mancheranno poi disagi da dover gestire.

Scorpione: le relazioni nate da poco tempo in questo momento faticano a decollare, se riuscirete a superare la crisi è probabile che nei prossimi mesi abbiate possibilità.

In campo lavorativo, ci sono delle scelte da affrontare, le giornate più efficaci sono quelle del weekend.

Sagittario: momento sottotono per i nati sotto questo particolare segno, la situazione lavorativa vi crea dei disagi. Se vi propongono delle situazioni, non fidatevi immediatamente. In amore è importante che chiariate le situazioni in sospeso soprattutto con i familiari.

Capricorno: bel momento per i nati sotto questo particolare segno, con il concludersi del mese di agosto potrete convalidare il vostro amore.

Nel lavoro, è un buon momento per gli affari ed anche per gli studenti.

Acquario: nonostante il momento sia di recupero, dovrete comunque chiarire delle tensioni in attesa di inizio mese. Nel lavoro, se al momento la situazione può sembrarvi molto difficile, riuscirete a organizzarvi al meglio.

Pesci: settimana sottotono per i nati sotto questo particolare segno, con Venere in opposizione è possibile che sentimenti vengano meno. Nel lavoro, siate cauti non prendete troppo iniziative.