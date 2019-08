Nel weekend del 31 agosto e 1° settembre 2019 troviamo la Luna passare dalla Vergine, dove rimarranno Marte, Mercurio, Venere ed il Sole, al segno della Bilancia mentre il Nodo Lunare si troverà nel segno del Cancro. Plutone e Saturno permarranno nel segno del Capricorno come Giove che rimarrà nell'orbita del Sagittario. Urano resterà sui gradi del Toro e Nettuno sarà nel segno dei Pesci.

Gemelli distratto

Ariete: famiglia d'origine.

Il focus di sabato e domenica potrebbe essere incentrato sulla famiglia originaria che reclamerà la loro attenzione. Il loro tempestivo supporto sarà parecchio apprezzato.

Toro: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri, capitanati dallo Stellium di Terra, sarà probabilmente straripante e, di conseguenza, i nati del segno potranno catapultarsi in qualsiasi attività pratica senza quasi accusarne la stanchezza.

Gemelli: distratti. Il duetto Sole-Mercurio in angolo dissonante appannerà, con ogni probabilità, idee ed intenti dei nativi che risulteranno poco lucidi nei loro ragionamenti. Sarà bene che si prendano un giorno di ferie, ove possibile.

Cancro: attriti amorosi. I Luminari e Venere poco concilianti metteranno probabilmente qualche asperità di troppo sul cammino dei nativi per quanto riguarda le faccende di cuore. Probabili discussioni per futilità.

Leone lungimirante

Leone: lungimiranti. Weekend d'attesa più che d'azione per i nati Leone. Ciò non vuol dire che debbano stare con le mani in mano, bensì 'conservare' le idee per giorni in cui gli Astri li favoriranno maggiormente.

Vergine: shopping. Due giorni in cui i nativi vorranno dedicarsi agli acquisti assieme all'amato. Che siano capi d'abbigliamento, elettrodomestici o oggetti d'arredamento, c'è da scommetterci, che non baderanno a spese.

Possibili offerte mozzafiato.

Bilancia: mondani. Fine settimana dove i nati del segno saranno orientati verso il divertimento, difatti probailmente organizzeranno un'uscita serale con gli amici di vecchia data. Amore in secondo piano.

Scorpione: finanze 'flop'. Il settore economico di queste due giornate potrebbe non essere idilliaco, anzi. Una spesa non preventivata o un acquisto esoso non necessario potrebbero mettere in allerta le loro finanze.

Fortuna materiale per Pesci

Sagittario: routine. Weekend dove le giornate potrebbero scivolare via senza troppe novità o scossoni di sorta. La routine che ne deriverà sarà utile ai nativi che vorranno dedicarsi al relax.

Capricorno: ostinati. Lo Stellium nel loro Elemento premierà, con tutta probabilità, i nati Capricorno nel settore lavorativo dove non risparmieranno le forze risultando oltremodo ostinati.

Acquario: amore 'flop'. Le faccende di cuore, a causa delle copiose asperità planetarie, potrebbero risentire di qualche momento di tensione. Discussioni chiarificatrici da rimandare alla settimana prossima.

Pesci: fortunati. Una piccola puntata al gioco, specialmente durante la giornata di domenica, potrebbe risultare vincente donando entusiasmo e quattrini ai nati Pesci. Amore in stand-by.