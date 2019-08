La giornata di martedì 10 settembre ci saranno molti dubbi, incertezze e nostalgie ad offuscare la mattinata dei nativi del segno dei Pesci, del Cancro e dello Scorpione, ma per i segni di aria come l'Acquario e la Bilancia sarà tutto un altro paio di maniche fatto di energie e successi, sia in campo amoroso che sentimentale in genere e in quello lavorativo.

Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: proprio non riuscirete a liberarvi dal senso di invidia che in questi giorni vi sta facendo rodere un po'. Attenti però a non addossare colpe o fare recriminazioni laddove non sono necessarie od opportune.

Toro: la routine vi farà scendere l'umore e la vostra naturale intraprendenza sul piano lavorativo, però ci saranno dei piccoli rialzi nei rapporti con i colleghi con molta intesa.

Potreste perfino organizzare qualcosa in serata.

Gemelli: seducenti. Un incontro sarà affascinante per le vostre movenze, per la vostra figura, per il vostro carisma che esercitate su chi vi sta attorno. Prestate attenzione allo stress, potrebbe mettervi in difficoltà in ambito lavorativo.

Cancro: troppe incertezze vi offuscano la mente, avrete bisogno di aria e di non pensare a tutto questo. Avrete bisogno di passeggiare, di acquisti senza esagerare e di un amico su cui fare totale affidamento.

Leone: anche se siete nel bel mezzo degli affari arriveranno i primi sintomi del successo annunciato, e la cosa sarà molto più evidente per chi è in proprio. Una predilezione particolare ci sarà anche per gli studenti.

Vergine: la concentrazione sarà un punto abbastanza debole in questa giornata, forse perché ancora non avrete fatto i conti con le vostre perplessità personali. L'importante è che le risolviate al più presto.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: shopping. Tirerete fuori il vostro estro creativo proprio dai vostri acquisti, regalandovi quei colori che spesso non vi siete concessi precedentemente e che ora scopriranno avere un significato tutto nuovo.

Scorpione: la vostra situazione lavorativa non vi va giù, perciò lavorerete in modo da fare l'essenziale, senza darvi troppi problemi o una accuratezza che altrimenti sarebbe al culmine della perfezione.

Riflettete su cosa fare.

Sagittario: avrete dei piccoli momenti di tranquillità che vi faranno calmare da questa scia di nervosismo che ormai vi sta accompagnando da un po' di giorni. Approfittatene per fare dei chiarimenti altrimenti lasciati insoluti.

Capricorno: grintosi. Positività al massimo, amore che non farà altro che appoggiarvi e coccolarvi, salute precaria ma non compromessa: tutto per il momento sta filando liscio come l'olio, quindi continuate così.

Acquario: le energie saranno rinnovate, complice una stagione meno calda e gli astri che finalmente staranno dalla vostra parte regalandovi brio e freschezza. Questa positività all'ennesima potenza sarà anche piuttosto contagiosa.

Pesci: lavorare vi aiuterà molto a non pensare al passato, alle vecchie amicizie ed ai vecchi amori. Un momento di distrazione però potrebbe farvi ripiombare nella nostalgia, quindi cercate di fare qualcosa di inedito nel pomeriggio.