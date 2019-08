L'Oroscopo del 31 agosto è pronto a svelare come si concluderà l'ultimo giorno dell'ottavo mese dell'anno per i 12 segni zodiacali. Giornata all'insegna dell'ottimismo per i nativi del Leone, mentre le persone dello Scorpione devono superare alcune tensioni. Di seguito, le previsioni astrologiche su amore e lavoro per questa giornata di sabato.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Non datevi per vinti se in questa giornata di sabato la situazione sentimentale attraversa un po' di crisi.

Fate attenzione a ciò che dite, sono previsti momenti di nervosismo. Un po' di divertimento vi gioverebbe. Dovete affrontare il lavoro con serenità. È probabile che arrivi una buona notizia nelle prossime 48 ore.

Toro – Giornata particolare per le storie d'amore. Può nascere una discussione a livello familiare o con la persona amata. Dovete essere prudenti con le persone del Cancro. Il rapporto di coppia non subisce una crisi ma si discute per questioni di denaro.

Nel lavoro ci saranno grosse novità che vi lanceranno verso un settembre fruttuoso.

Gemelli – Situazione interessante in tutti i settori della vita. In amore, spesso avete diffidenza o difficoltà nell'intraprendere nuovi legami. Molte coppie non riescono a trovare un punto d'incontro con il partner per via delle questioni finanziarie. Nel lavoro c'è qualche problema legale da affrontare, ma questo non frena la vostra voglia di vincere.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Interessante la giornata di sabato 31 agosto: molte cose cominciano a chiarirsi.

Cancro – In questo periodo molti di voi potrebbero innamorarsi dall'oggi al domani e lasciarsi andare all'amore. La giornata di sabato promette bene. L'importante è recuperare denaro, poiché alcuni progetti di coppia costano. Nel lavoro ci sono alcune prove da affrontare e che richiedono molto coraggio. Alcune situazioni possono apparire pesanti perché qualcuno vi mette il bastone tra le ruote.

Leone – Le prossime 48 ore saranno giornate all'insegna dell'ottimismo. Se ricevete qualche proposta, accettatela senza problemi. Questo fine mese si chiuderà con molta passione. Alcuni di voi hanno già deciso di tagliare un rapporto ormai inutile e si sono messi alla ricerca di novità. Nel campo lavorativo cercate di non assumere un atteggiamento da presuntuosi, altrimenti rischiate di fare errori irrimediabili.

Avete la possibilità di esprimere le vostre idee e portare avanti un buon progetto.

Vergine – Questa è la giornata giusta per definire meglio una storia sentimentale nata da poco. Avete bisogno di vivere qualche buona novità, ma in questo weekend dovete fare attenzione a ciò che dite. Coloro che hanno un progetto di vita comune, possono pensare a mettere su casa e allargare la famiglia. Sabato sarà una giornata di energia positiva, sfruttatela per dare il meglio di sé, soprattutto al lavoro.

Previsioni di sabato 31 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – È un periodo un po' strano. Chi ha chiuso una storia importante da poco, potrebbe accontentarsi di relazioni occasionali oppure vivere una vita da single perché non ha più voglia di dare spazio alle storie complicate. È un periodo conflittuale anche per le coppie che hanno problemi di comunicabilità. È probabile che abbiate perso un lavoro o che siate costretti a cambiare impiego. Si consiglia di accettare tutto ciò che vi viene offerto, anche se non vi piace.

Scorpione – In questa giornata di sabato 31 agosto dovete cercare di superare alcune tensioni. Se una relazione non funziona, potrebbe affiorare qualche discussione e magari nel prossimo mese potreste decidere se vale la pena continuare la storia oppure no. Alcune dispute nascono per questione di principio. Nel lavoro potreste aver l'impressione di aver fatto un passo indietro, magari potreste reimpostare la vostra vita lavorativa.

Sagittario – Spesso siete alla ricerca di amori provvisori, ma il mese di settembre potrebbe portare amori di lunga durata. Per le coppie solide sono favoriti progetti matrimoniali e la possibilità di creare una nuova vita. Amministrare le finanze è il vostro tallone di Achille: non siete un valido amministratore di voi stessi.

Capricorno – Le prime settimane di agosto sono state davvero pesanti per i sentimenti. Da qualche tempo c'è un tira e molla e un senso di disillusione che vi crea disagio. Per fortuna, il 31 agosto è la giornata ideale per recuperare un rapporto. Il lavoro è difficile da gestire per via delle aspettative troppe alte. Cautela nelle spese.

Acquario – Al momento ci sono troppe complicazioni, anche dal punto fisico. Per risolverle, vi conviene aspettare senza agitare le acque. In amore, uno dei due potrebbe avere una crisi lavorativa, ecco perché spesso si discute anche per motivi banali. Nel lavoro tutto procede a rilento. Potete fare anche grandi cose ma la paga è bassa. Si consiglia di fare un resoconto di quello che avete fatto fino ad adesso e capire che cosa fare nel mese di settembre.

Pesci – In questa giornata di sabato 31 agosto, l'amore diventa più forte rispetto ai giorni scorsi. Dovreste essere in grado di trovare una stabilità emotiva quando create una connessione con qualcuno di cui vi fidate. Non scoraggiatevi se questa persona tende a mettersi in disparte. Il vostro amico vi sta solo dando spazio per respirare e crescere. Sul lavoro è arrivato il momento di esplorare le vostre idee. Assicuratevi di essere in una posizione che vi permetta di crescere e di espandere. Se la noia affonda nel vostro lavoro, allora sapete che è arrivato il momento di trovare qualcos'altro.