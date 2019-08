L'Oroscopo del 30 agosto annuncia le novità e i cambiamenti che potrebbero presentarsi nella giornata di venerdì. Giornata di spicco per i nativi del Leone, mentre le persone dello Scorpione potrebbero ricevere una chiamata inaspettata. Di seguito, le previsioni astrologiche su amore e lavoro della giornata di venerdì per i 12 segni zodiacali.

Oroscopo del giorno da Ariete a Vergine

Ariete – Questo venerdì è meglio essere cauti in amore, soprattutto per coloro che stanno attraversando un periodo di crisi.

Non si esclude che in questa giornata possano nascere delle discussioni per questioni finanziarie. L'unica cosa che conta, per il momento, è portare avanti i progetti a lunga scadenza.

Toro – È il momento di pensare al futuro. Potreste vivere una nuova storia, anche dopo una sofferta separazione. Date libero sfogo alla vostra voglia di amare. Cercate di lavorare a un progetto che potrebbe portare un grande successo entro la fine dell’anno, però, fate attenzione ai collaboratori che la pensano in modo diverso.

Gemelli – Il lavoro vi crea tensione ma isolarsi non è una buona idea. Date spazio alle nuove amicizie, è inutile trascinare rapporti che non hanno né capo e né coda. Sul posto di lavoro si respira un clima ostile per via dei colleghi che vi mettono il bastone tra le ruote. Niente da segnalare in amore.

Cancro – Periodo carico di energie che vi permettono di vivere con più trasparenza i sentimenti.

In questa giornata avete il desiderio di frequentare nuove persone e di allargare il giro delle conoscenze. Con il partner potete pianificare progetti importanti, come cambiare casa o aprire un'attività insieme.

Leone – Giornata di spicco per coloro che vogliono trovare l'anima gemella. Cercate di non tralasciare nulla per riaccendere la passione. Ci saranno nuove sensazioni che spazzeranno via i dubbi che sono nati nelle scorse settimane.

Attenzione solo a qualche discussione di soldi, dovete valutare quali sono le vere potenzialità economiche. Nel lavoro potreste pensare di mettervi in proprio.

Vergine – Siete appena usciti da un giovedì agitato, si spera che raggiungiate la tranquillità nelle prossime 48 ore. La giornata di venerdì 30 agosto potrebbe portare successo nelle relazioni interpersonali. Nel lavoro potrebbero arrivare delle risposte che aspettavate da giorni.

Previsioni di venerdì 30 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Non avete raggiunto la serenità che desideravate. Sul lavoro avete ricevuto molte frustrazioni e tutto ciò lo avete trasferito nell'amore. Ora dovete liberare la mente e raggiungere una pace interiore. Presto tornerà il sereno e nelle prossime 48 potrebbe arrivare una sorpresa inaspettata.

Scorpione – In questo periodo potrebbe rinascere un amore.

Siete delle persone passionali ma dovete avere anche più di fiducia nelle vostre capacità. Questo venerdì vi rende un po' nervosi e annoiati sul lavoro, probabilmente vi ritrovate a fare sempre le stesse cose ma il vostro guadagno è stato dimezzato e, di conseguenza, le spese domestiche sono aumentate.

Sagittario – Questo venerdì potreste ricevere una chiamata inaspettata. Tutte le storie d'amore appena nate diventeranno sempre più forti nel mese di settembre. Anche le coppie in crisi possono trovare un finalmente accordo. È tempo di rivalsa, anche se avete avuto rallentamenti nel lavoro.

Capricorno – Le ultime settimane sono state molto disagevoli per alcune coppie. Ci vuole pazienza e tolleranza, soprattutto niente polemiche. In un periodo burrascoso si possono perdere le staffe anche per delle sciocche banalità. I rapporti privi di comunicazioni sono a rischio rottura. Nel lavoro, molte persone vi remano contro, ma voi ignorateli perché vi aspetta un fine anno importante.

Acquario – Avete addosso troppa agitazione. Non avete certezze di denaro per via di un lavoro incerto. Dovete prendere le distanze da situazioni che v'irritano. Le prossime 48 ore porteranno qualcosa in più, ma dovete essere molto ottimisti.

Pesci – Questo è un periodo bello per coloro che vogliono vivere nuove emozioni. Spesso siete attratti da persone già legate sentimentalmente. Dovete fare molta attenzione a non mischiarvi in due storie parallele. Nel lavoro c'è molta stanchezza e i vostri progetti faticano a spiccare il volo. Non si esclude qualche problema economico in giornata.