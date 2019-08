Durante la giornata di lunedì 2 settembre, alcuni segni zodiacali avranno difficoltà ad abituarsi nuovamente ad alzarsi presto la mattina per andare a lavorare; questo vale soprattutto per i nativi Gemelli o Ariete. Al contrario, Leone e Sagittario saranno particolarmente attivi sul posto di lavoro, tanto da riuscire a ottenere qualche guadagno extra. Cancro dedicherà la propria giornata al partner, mentre Scorpione sarà diffidente verso i colleghi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di lunedì 2 settembre.

Previsioni oroscopo lunedì 2 settembre, segno per segno

Ariete: state ricominciando a guadagnare bene, ciò nonostante manca ancora quella marcia in più che potrebbe permettervi di realizzare un desiderio del vostro partner. Voto - 7

Toro: sarete disposti a sacrificare parte del vostro tempo libero pur di far felice il vostro partner, che in un secondo momento saprà come ringraziarvi. Lavoro al top.

Voto - 7,5

Gemelli: meno tenacia rispetto alle giornate precedenti. La stanchezza si farà sentire e ogni imprevisto che sbucherà fuori, vi farà stare ancora più male. Voto - 6,5

Cancro: positivi e determinati. Manterrete questo atteggiamento sul posto di lavoro. Con una gran voglia di lavorare, metterete da parte lo stress e aiuterete i colleghi, magari con qualche momento di svago. Voto - 8

Leone: il lavoro vi darò qualche soddisfazione in più e ciò vi metterà di buon umore.

Sarete carichi di energie e ottimisti, pronti a risolvere qualunque ostacolo si presenti dinanzi a voi. Voto - 8

Vergine: finanze in rialzo per i nativi del segno. Il lavoro sta andando alla grande e vi sta dando l'occasione di mettere qualcosa da parte per poter realizzare un importante progetto. Voto - 8

Bilancia: stabilità sul posto di lavoro. Nonostante non ci saranno novità per lavorare con entusiasmo, saprete che state guadagnando bene e questo per voi sarà sufficiente.

Voto - 7

Scorpione: sarete diffidenti nei confronti dei vostri colleghi, al punto tale che preferirete rimanere chiusi in ufficio a svolgere il vostro lavoro. Voto - 6,5

Sagittario: grande determinazione e spontaneità nel risolvere i problemi saranno protagonisti della vostra giornata. Buone notizie in arrivo per quanto riguarda il vostro impiego. Voto - 7,5

Capricorno: intesa di coppia al top durante la giornata di lunedì.

Il partner vi convincerà a passare una serata diversa dal solito, che accenderà la passione in pochissimo tempo. Voto - 8

Acquario: qualche novità in ambito lavorativo vi darà lo stimolo necessario per impegnarvi di più, anche perché avete lasciato indietro alcune mansioni che andrebbero portate a termine urgentemente. Voto - 7

Pesci: sarete particolarmente attivi in ambito lavorativo, specialmente se il vostro è un lavoro autonomo.

Vi state preparando per la stagione autunnale e queste ultime giornate estive saranno fondamentali. Voto - 7