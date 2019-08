Nella giornata di venerdì 6 settembre l'amore e le amicizie saranno i punti cardini per i nativi di molti segni, in particolare del Cancro, della Vergine, del Toro e dell'Acquario. Il partner e gli amici offriranno loro validi supporti e momenti di profonda tenerezza. Il lavoro invece terrà ampiamente occupati i nativi del segno dello Scorpione e dell'Ariete.

Di seguito, le previsioni astrologiche della giornata, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: qualche divergenza con un collega o con il capo non vi eviterà qualche strigliata, ma a voi al momento interesserà soltanto avere ragione su determinati aspetti della vostra organizzazione lavorativa. Siate combattivi.

Toro: romantici. L'intesa con il partner vi darà occasione di dimostrare il vostro amore appieno, quindi approfittatene per fare un regalo o una sorpresa al partner, anche se non c'è nessuna ricorrenza a giustificarli.

Gemelli: in miglioramento. Lo stress non sarà un problema rilevante come in questi giorni, vi sentirete decisamente più energici e utilizzerete questa energia per essere più competitivi sull'aspetto lavorativo.

Cancro: amore al top. Avrete una giornata pregna di passionalità e di intesa con il partner, quindi non sarebbe strano se organizzerete qualche evento romantico con chi vi sta accanto. Serata di fuoco.

Leone: qualche amico sarà un valido aiuto per non soccombere alla rabbia procurata sul posto di lavoro. Un'occhiata di riguardo invece sarà riservata alla salute, cercate di non forzare troppo la mano.

Vergine: preferirete le amicizie vere, anche soltanto per fare quattro passi all'aria aperta. Non sarà il caso di accendere polemiche inutili con il partner, dovreste invece fare una scelta oppure lasciare che le acque si calmino.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in ripresa. Sarete più sereni, più tranquilli, pronti per iniziare una nuova giornata lavorativa con più grinta e vivacità, soprattutto mentale. Attenzione a qualche “fregatura” che potrebbe intaccare le vostre finanze.

Scorpione: il lavoro sarà molto più impegnativo, d'altro canto però l'umore non sarà più cupo come un tempo. Sarete più spigliati, ed anche più creativi sul campo finanziario.

Ne gioverà anche l'aspetto amoroso.

Sagittario: avrete bisogno di calma, di una pausa di riflessione da qualche rapporto incrinato e da una qualunque amicizia che sembra andare a rotoli. Ci saranno dei momenti in cui vi arrabbierete, ma vi calmerete subito.

Capricorno: tanta vivacità nel lavoro, ma ancora avrete delle piccole incombenze burocratiche da risolvere. Serata di eros, di passionalità con il partner, non lasciatevi scappare questa occasione d'oro.

Acquario: amore al top. Ci sarà tanto amore ad aleggiare sulla vostra coppia, tanto erotismo e tenerezza da consumare sotto le lenzuola. Vivrete una giornata che niente, nemmeno il lavoro pesante, potrà rovinare.

Pesci: progetti. Qualche uscita o gita fuori porta sarà in programma, magari con un amico con cui vorrete discorrere del più e del meno con leggerezza e profondità allo stesso tempo. Scegliete accuratamente il vostro “compagno di viaggio”.