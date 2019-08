Nella giornata di giovedì 5 settembre i segni si divideranno fra impegni vari, soprattutto di stampo lavorativo per lo Scorpione. Ottimi i guadagni per i nativi del segno del Leone. Il Capricorno e l'Acquario saranno i segni che si dedicheranno maggiormente alla famiglia, mentre la Bilancia si godrà un viaggio in tutta serenità. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì 5 settembre.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: in cerca di tranquillità. Probabilmente cercherete serenità negli affetti, o comunque in qualcuno che ve la ispira, come ad esempio il partner. Ovviamente, non vi farete mancare una serata all'insegna della tenerezza.

Toro: vi darete del tempo per essere più disponibili con il partner e decisamente più teneri e sensuali. Ottime chance per i single in questa giornata, ma cercate di studiare meglio i potenziali partner.

Gemelli: brusco calo degli affari.

Probabilmente ci sarà qualcosa che ostacola la buona riuscita della vostra concentrazione, sta di fatto che dovrete necessariamente cercare la causa di questa “frenata” indesiderata.

Cancro: idee in atto e tanti progetti lavorativi da mettere a punto. La vostra creatività esploderà in tutta la sua forza. Meglio essere meno incentrati sui sentimenti, questa volta.

Leone: guadagni. Arriveranno i frutti del vostro lavoro delle ultime settimane, e vi concederete qualche sfizio con lo shopping, se sarete impossibilitati a fare una gita.

Vergine: il rapporto con i colleghi sarà il favorito rispetto a quello con il partner. Ci saranno degli alti e bassi all'interno della coppia che proprio non riuscirete ad appianare. Darete ampio spazio alla famiglia.

Previsioni dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: breve viaggio. Se non ci saranno impegni rilevanti, vi concederete lo sfizio di fare qualche “toccata e fuga” in qualche località che stimoli la vostra mente.

Amore stabile, non ci saranno scossoni.

Scorpione: giornata molto faticosa sul fronte lavorativo, ma se lavorerete in squadra le cose potrebbero migliorare. Ottimi gli affari e le finanze, vi state risollevando sensibilmente.

Sagittario: confusi. Lo stress e la stanchezza soprattutto dovuti alla vostra situazione lavorativa vi metterà in condizione di isolarvi e di regalarvi dei momenti di puro relax.

Approfittatene per fare qualche riflessione sulla vostra vita privata.

Capricorno: dedicherete una pagina ampia alla vostra famiglia, che si tratti di quella originaria oppure quella che vi siete costruiti. Tanti giochi e tanto divertimento vi attendono soprattutto nel pomeriggio.

Acquario: casa e hobby. Pochi amici ma buoni per dare libero sfogo alla vostra fantasia con i vostri passatempi preferiti.

Avrete anche modo di fare qualche cosa che non avevate neppure immaginato.

Pesci: nervosi. Il lavoro, per quanto non sia stato particolarmente faticoso, vi avrà messo dello stress addosso difficile da smaltire. Qualche piccolo momento di tenerezza con il partner riuscirà in parte a placarlo.