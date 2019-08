La vita di coppia è un viaggio ricco di sensazioni e significati profondi, tutti da scoprire attimo dopo attimo. L'Oroscopo dell'amore di coppia di giovedì analizza il mistero amoroso e lo fa in modo approfondito, risolvendo eventuali problematiche e valutandole come sfide per ricominciare. Di seguito le previsioni astrali dall'Ariete ai Pesci.

Sfide sentimentali nell'oroscopo dell'amore

Ariete: sarà difficile comunicare le sensazioni e non susciterete impressioni positive.

Il senso critico è acuito da Saturno, Mercurio in quadratura sprigionerà un senso di solitudine.

Toro: alcune dissonanze planetarie si faranno sentirete in coppia e potreste trascurare il partner, forse perché presi dalla smania di provare esperienze sempre nuove. Che ne dite di recuperare la storia con una nuova intimità basata su una maggiore affettività?

Gemelli: le vostra relazione coniuga passione e sentimento grazie a una Venere in posizione favorevole.

Nuove sorprese potrebbero ravvivare il rapporto amoroso.

Cancro: l'intuizione mercuriana si miscela all'affettività venusiana, amplificando le percezioni in modo sensazionale. Le vedute amorose saranno ampliate a 360° e potrete investire maggiore intelligenza e coerenza in coppia.

Leone: Luna e Venere approfondiscono l'amore ma puntano anche un riflettore sul bisogno di essere amati e su quali sensazioni desiderate approfondire in coppia per sentirvi appagati.

Le emozioni salgono a galla in maniera impietosa grazie anche alla presenza di Marte nel segno.

Vergine: riuscirete ad approfondire una nuova realtà che si nasconde dietro la superficialità di coppia. L'intuito e un grande carisma saranno la vostra arma vincente e un controllo dell'emotività sarà benefico per affrontare la vita di coppia con maggiore concretezza.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: Venere è in posizione favorevole e garantisce l'amore di coppia ma l'astro saturniano quadrato a Mercurio sprigiona effetti negativi.

Cercate di arginare queste sensazioni, evitando di vedere solo i lati negativi della storia.

Scorpione: molto affascinanti in coppia, ammalierete il partner con un modo di fare che affianca la sensualità al mistero. Questo mix molto seducente, combinato anche a un lavoro di rigenerazione personale, garantirà effetti dirompenti.

Sagittario: l'entusiasmo non manca di certo con Giove e Saturno che sprigionano molta voglia di vivere la storia con energia.

Crederete nelle vostre capacità e sceglierete le parole giuste per ammaliare il partner, trovando anche le soluzioni giuste per risolvere alcune situazioni ingarbugliate.

Capricorno: emozioni consapevoli e profonde non aspettano altro che di essere convogliate in coppia e sono sprigionate da un bisogno di rendere più concreto e stabile il rapporto amoroso. Potreste anche valutare l'idea di fare qualche cambiamento per rendere l'amore di coppia ancora più vivo.

Acquario: il desiderio di lasciarvi andare a una maggiore tenerezza è amplificato da configurazioni stellari che quasi sfidano i sentimenti. Allora perché non lasciare fluire le emozioni? Potrete contare su due potenti alleati, Venere e Giove in ottimo aspetto.

Pesci: la vita di coppia diventa più sensibile e al tempo stesso razionale con Luna che incrocia le sue influenze positive con Mercurio. Le informazioni private sprigioneranno nuove idee, tutte da applicare nella relazione per migliorarla.