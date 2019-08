Primo fine settimana del mese di agosto in arrivo. Scopriamo quindi le previsioni astrologiche di sabato 3 e domenica 4 agosto 2019. Di seguito amore, lavoro e salute per tutti i dodici segni zodiacali.

Stelle del primo weekend di agosto per tutti i segni

Ariete: in queste giornate del weekend vivrete dei buoni momenti. In particolare, a livello lavorativo, nella giornata di sabato, sarete favoriti.

Migliora la salute domenica.

Toro: nel fine settimana sono favoriti gli incontri. A livello professionale, è possibile che giungano delle proposte da dover valutare. Cercate di non innervosirvi troppo.

Gemelli: domenica sarà una giornata nervosa per voi, in particolare nei sentimenti. A livello lavorativo ci saranno delle questioni da sistemare soprattutto sabato.

Cancro: quelle in arrivo saranno due giornate interessanti per vivere dei buoni momenti a livello sentimentale, anche per approfondire delle conoscenze.

Nel lavoro è possibile che giungano proposte.

Leone: in campo lavorativo non è il caso che lasciate delle situazioni in sospeso. Per quel che riguarda l'amore, potrebbero esserci dei rallentamenti. Migliora, invece, la forma fisica.

Vergine: periodo interessante per i nuovi amori. Nel lavoro è possibile che giungano anche delle nuove idee, ma non stancatevi troppo.

Bilancia: con Venere favorevole, vivrete un buon weekend a livello sentimentale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Domenica è possibile che dobbiate dover gestire dei momenti di tensione, anche a livello professionale.

Scorpione: periodo sottotono per i nati sotto questo particolare segno. Le giornate del primo weekend del mese di agosto saranno infatti particolarmente nervose per voi. Basterà poco per farvi arrabbiare. Nel lavoro è possibile che arrivino invece delle attività interessanti.

Sagittario: in queste giornate di inizio agosto è possibile che in amore ci siano dei rallentamenti.

A livello salutare vi sentite invece più positivi, domenica la situazione migliorerà ulteriormente. Nel lavoro, con Giove dalla vostra parte potrete tirare fuori il vostro coraggio.

Capricorno: se ci sono state delle questioni, in queste due giornate è possibile che si risolvano. Nel lavoro, è il momento di sistemare dei contenziosi in sospeso. Per quello che riguarda i sentimenti, domenica, vi sentirete particolarmente positivi.

Acquario: quella di sabato sarà un ottima giornata per quel che riguarda il recupero psicofisico. Domenica vi sentirete invece stanchi e non mancherà qualche momento di tensione. Nel lavoro, se ci sono stati dei problemi, sentite il desiderio di sistemarli. Per quel che riguarda l'ambito sentimentale cercate di tenere a bada le agitazioni.

Pesci: favorite le iniziative in queste due giornate del weekend. Sabato potrete recuperare un po' di energia. A livello sentimentale vi sentite particolarmente irrequieti, ci sono delle questioni da sistemare a livello familiare.