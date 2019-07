Il terzo mese della stagione estiva ha inizio. Scopriamo le previsioni astrologiche per tutti i nati sotto il segno del sagittario. Di seguito, le stelle con amore lavoro e salute per il periodo compreso tra l'1 ed il 31 agosto 2019. Ultimamente i nati sotto il segno del Sagittario hanno vissuto un buon momento di recupero soprattutto a livello salutare. Non è mancata forza e buona intuizione, per poter risolvere in poco tempo alcune delle difficoltà che creavano disagio.

Anche l'amore ha vissuto un momento favorevole, è stato possibile fare incontri e le relazioni iniziate nel secondo mese della stagione estiva hanno avuto un esito favorevole. Non è mancata anche la possibilità di una nuova intimità di coppia. Con i diversi pianeti favorevoli, tra cui Marte, anche nel lavoro molte strade sono state aperte per poter portare avanti i progetti ed ottenere successo.

La positività delle stelle prosegue anche nel mese di agosto.

A livello salutare, infatti, la forza e la vitalità aumenteranno soprattutto nelle prime due settimane. Un lieve momento sottotono ci sarà nell'ultima parte del periodo, ma nulla che non consentirà successivamente di recuperare le energie. L'amore sarà protagonista, le stelle saranno dalla parte di chi deciderà di fare dei progetti importanti. Per quel che riguarda il settore professionale, chi negli ultimi tempi ha faticato molto ed ha anche sacrificato il proprio tempo per progetti ai quali teneva particolarmente, ora potrà raccoglierne i frutti. Di seguito, le stelle dettagliate con lavoro e amore di agosto per i nati sagittario.

Oroscopo agosto: lavoro e amore per il sagittario

Come anticipato, è un buon momento per il lato sentimentale. Sarà possibile ritrovare un nuovo equilibro per vivere al meglio la propria situazione amorosa, ma anche per iniziare un nuovo percorso con la persona amata. Ci saranno delle decisioni da prendere, ma con Giove dalla vostra parte riuscirete ad intuire qual è la strada più giusta per voi.

Il periodo positivo per i sentimenti proseguirà anche nel mese di settembre, quando Venere sarà dalla vostra parte.

Per quel che riguarda il settore lavorativo, è un buon momento questo per sviluppare delle nuove idee. Il periodo è favorevole anche per gli studenti, i quali si apprestano ad affrontare degli esami importanti per la propria carriera. Sfruttate al meglio questo mese estivo per mettetevi in gioco con i vostri progetti, in questo modo potrete ottenere le soddisfazioni che da tempo speravate.

Cercate solamente di prestare attenzione ad alcune discussioni che potrebbero nascere per questioni riguardanti situazioni legate al passato.