La giornata di lunedì 2 settembre sarà molto faticosa dal punto di vista lavorativo, e ciò sarà dipeso dal fatto che molti segni dello zodiaco ancora non si sentiranno pronti per ritornare sul posto di lavoro o comunque non hanno le energie per farlo. Eccezioni a questa sorta di “regola” saranno i nativi del segno del Leone e dell'Ariete in particolare, mentre non ci saranno risvolti significativi per il segno della Bilancia e il Sagittario. Amore al top per Capricorno, mentre il cancro sarà leggermente in ripresa. A seguire, le previsioni astrologiche della giornata, segno per segno.

L'oroscopo dall'Ariete alla Vergine

Ariete: il lavoro non sarà un problema in questa giornata di lunedì, sarete carichi fisicamente e colmi di buone aspettative e positività da vendere. Questa situazione positiva si accentuerà se lavorerete in solitaria.

Toro: energici. Già positivi in mattinata, porterete questa condizione anche sul posto di lavoro, mitigando lo stress anche dei colleghi. Sarete anche in vena di scherzi, di divertimento, anche in un contesto poco adatto.

Gemelli: non sarete molto determinati, forse ci saranno alcune problematiche di fondo che vi impediscono di essere obiettivi sul posto di lavoro o nelle relazioni con i colleghi. Meglio rifletterci sopra.

Cancro: volenterosi in amore. Sarete disposti a fare qualche sacrificio in virtù del quieto vivere, soprattutto con il partner o comunque con gli affetti più stretti. Serenità sul posto di lavoro, cercate di mantenerla salda.

Leone: la prontezza di riflessi e la determinazione proverbiale che impiegate spesso nelle vostre faccende lavorative saranno i punti cardini di questa giornata di lunedì. Qualche sorpresa inattesa vi darà l'occasione di mettervi alla prova.

Vergine: bene il lavoro, le finanze stanno andando a gonfie vele, avrete soltanto qualche piccolo cavillo burocratico che grazie alle vostre abilità si risolveranno in fretta. Amicizie in primo piano in serata.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: stabili. Sul posto di lavoro potrebbe sopraggiungere un po' di monotonia, ma sempre meglio per voi rispetto alle giornate più frenetiche. Qualche piccola incomprensione con un collega vi darà lo spunto per rinnovarvi.

Scorpione: diffidenti. Qualche delusione vi metterà immediatamente in condizione di non essere troppo amichevoli, al momento. Qualche momento di distensione riuscirete a trovarlo solamente in famiglia.

Sagittario: avrete ancora bisogno di qualcosa che stimoli una ripresa più efficace. Il lavoro chiama, e voi potreste non essere all'altezza della situazione a causa di stanchezza sia fisica che emotiva. Il riposo sarà d'obbligo.

Capricorno: amore al top. Tanta passionalità vi attende da parte del partner e buone intese all'interno della cerchia dei colleghi. Ottime anche le relazioni meno strette.

Salute da “sorvegliare”, meglio non trascurarsi.

Acquario: qualche scossone sul fronte lavorativo sarà molto faticoso da affrontare, dal momento che vi sentirete davvero deboli e giù di corda. Sarà di enorme aiuto chiedere il supporto di un collega particolarmente disposto nei vostri confronti.

Pesci: favoriti i lavori di stampo pratico e che non necessitano collaborazioni, mentre in presenza di qualcuno potreste avere decisamente delle difficoltà, soprattutto a livello gestionale. Uscite ed incontri poco favorevoli.