Il mese di agosto è entrato nel vivo. Sul piano astrologico in questo momento vediamo come per il Toro ci sarà la necessità di rimandare gli impegni nel lavoro. Per per la Bilancia invece questo è il momento che porta novità nei sentimenti. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo per tutti i segni con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti di questa nuova giornata di venerdì 2 agosto.

Previsioni e oroscopo 2 agosto 2019: la giornata dei dodici segni zodiacali

Ariete: siete più aperti verso gli altri, anche perché ultimamente vi siete presi una rivincita.

Nel lavoro attenzione alle spese improvvise da tenere sotto controllo. Alcune situazioni familiari sono da risolvere.

Toro: in amore, se qualcosa non funziona cercate di evitare dispute perché il periodo è il peggiore per mettersi contro il partner. Nel lavoro programmate solo gli impegni necessari e rimandate quelli prorogabili.

Gemelli: attenzione agli incontri, adesso sarà possibile vivere un'esperienza speciale.

Nel lavoro non tutto è andato come avreste voluto, ci sono dispute legali bloccate. Attenzione ad alcuni problemi fisici.

Cancro: questa è una fase incerta per i sentimenti, questo anche perché Saturno è in opposizione, ma la seconda parte del mese andrà meglio. A livello lavorativo potreste risolvere vecchie questioni legali. Piccoli fastidi al fisico.

Leone: questo è un momento particolare della vostra vita, se c'è una storia importante bisogna farla valere di più.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

A livello lavorativo se avete un'attività come dipendenti potreste cambiare ma non per vostra volontà. Bene il fisico.

Vergine: in amore nuovi incontri ed accordi, una storia che nasce potrebbe diventare importante entro fine mese. Nel lavoro tutti quelli che sono rimasti fermi possono ricevere una bella conferma. Situazione migliore per il fisico.

Bilancia: questo è un periodo che porta interessi maggiori nei confronti dei sentimenti.

Nel lavoro non sarà facile vivere un equilibrio, oggi potreste perdere la pazienza.

Scorpione: rispetto alle ultime due giornate c'è meno energia, evitate di fermarvi a pensare troppo al passato. A livello lavorativo una situazione che era in calo ora sta migliorando. Attenzione alle spese. Tensioni per il fisico.

Sagittario: in amore non sottovalutate le nuove proposte. Resta aperto qualche problema legato ad una storia.

Sfide importanti che arrivano nel lavoro. Buon recupero per il fisico.

Capricorno: oggi la Luna è intrigante e lo sarà ancora di più domani, entro il fine settimana l'amore torna protagonista. Nel lavoro dovete riscuotere alcuni consensi dopo che ci sono state delusioni negli ultimi mesi.

Acquario: per i sentimenti vi manca qualcuno in questo momento, oppure le vostre idee non sono perfettamente recepite dalle persone che vi circondano.

Nel lavoro gli esperimenti part-time non sono soddisfacenti. Serata nervosa.

Pesci: in amore ecco un'altra giornata interessante per i contatti. Nel lavoro ultimamente avete dato spazio a un certo fatalismo, avete combattuto un po' meno per le vostre cose. Non sprecate energie di troppo.