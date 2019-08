Durante il fine settimana che va dal 17 al 18 agosto alcuni segni zodiacali penseranno soltanto a divertirsi e a rilassarsi come i nativi Leone e Sagittario, mentre ci saranno alcuni problemi in ambito sentimentale per la Bilancia e l'Acquario. Fine settimana in risalita per i nativi Ariete, mentre Gemelli coglierà l'occasione per concedersi una breve vacanza. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il weekend dal 17 al 18 agosto 2019.

Previsioni oroscopo weekend 17-18 agosto 2019 segno per segno

Ariete: avete risolto i vostri problemi di coppia con il partner e ora potrete concedervi un fine settimana all'insegna del divertimento e della passione senza altri intoppi.

Voto - 7,5

Toro: sarete particolarmente attivi sul posto di lavoro. Ci saranno tante mansioni da svolgere ciò nonostante a fine giornata sarete soddisfatti di quanto siete riusciti a fare. Voto - 7,5

Gemelli: coglierete l'occasione per passare il weekend fuori città in compagnia del vostro partner. Sarà una vacanza entusiasmante dove vi divertirete un sacco. Voto - 8

Cancro: inizierete a vedere le cose dal lato positivo, riuscendo a lavorare senza troppi problemi.

Un collega inoltre, potrebbe chiedervi un favore per cercare di terminare un progetto lavorativo. Voto - 7,5

Leone: avrete tanto tempo libero a disposizione durante il fine settimana. Il vostro umore sarà alto e avrete voglia di passare il tempo con gente più piccola di voi. Voto - 7,5

Vergine: trascorrerete il vostro tempo libero dedicandovi a fare quello che più amate. Ciononostante, non avrete voglia di stare in compagnia della gente.

Voto - 7

Bilancia: sarete gelosi nei confronti del partner al punto che potreste dover affrontare diverse discussioni. Tutto ciò non farà altro che peggiorare la situazione e l'umore per tutto il resto della giornata. Voto - 5

Scorpione: otterrete degli ottimi risultati sul posto di lavoro lavorando al meglio delle vostre aspettative. Ricambierete inoltre un favore che un vostro collega vi aveva fatto tempo fa.

Voto - 8

Sagittario: sarà un weekend pieno di emozioni e soddisfazioni per i nativi del segno. Sul posto di lavoro otterrete degli ottimi risultati, mentre in amore sarete particolarmente attraenti agli occhi degli altri. Voto - 9

Capricorno: non avete la minima intenzione di dedicarvi al lavoro durante il fine settimana. Ciononostante, in un secondo momento potreste avere dei problemi per quanto riguarda il vostro impiego.

Voto - 7

Acquario: vi sentirete piuttosto stanchi a causa del troppo lavoro. Prederete in considerazione l'idea di concedervi una giornata di riposo. Voto - 6,5

Pesci: le cose da fare saranno ben poche durante il fine settimana, anche se ciò non vi impedirà di essere felici e di riversare il vostro benessere nei confronti dei propri cari. Voto - 8