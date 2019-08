L'Oroscopo del 22 agosto è pronto a svelare che cosa hanno in serbo gli astri per ogni segno dello Zodiaco. Periodo problematico per i nativi dei Gemelli, nuove proposte di lavoro per lo Scorpione. Nel dettaglio, le previsioni astrologiche della giornata di giovedì per i 12 simboli zodiacali.

Oroscopo di oggi 22 agosto da Ariete a Vergine

Ariete – Il vostro approccio sgargiante potrebbe non ricevere la quantità di attenzione che vorreste.

Non spingetevi oltre per ottenere qualcosa che non funziona. Insistendo sul fatto che le cose dovrebbero essere fatte a modo vostro, creerete solo nemici e malumore sul posto di lavoro. Iniziate a usare un approccio più premuroso e riservato, e vedrete come migliorerà il vostro rapporto con i colleghi.

Toro – Dovete fare molta attenzione a non gettare via le occasioni che vi vengono offerte in campo lavorativo.

Avete una forte volontà che vi aiuta a completare quasi tutte le attività che intraprendete. La chiave del successo è mantenere un dialogo coerente e onesto con le persone intorno a voi. In amore, la dolcezza regna sovrana.

Gemelli – È un periodo in cui non riuscite a risolvere alcuni problemi, soprattutto se esistono da qualche tempo. Coloro che hanno avuto discreto successo nel lavoro, sono stati costretti a chiedere l'aiuto di un esperto.

In amore, si consiglia di avere più attenzione nei rapporti sentimentali.

Cancro – Proprio quando pensavate di aver pianificato tutto in modo corretto, appare un altro ostacolo. La vostra prima reazione potrebbe essere quella di arrabbiarvi. La rabbia, però, non vi aiuta. Non potete sempre controllare tutto. Nella vita ci sono sempre delle sorprese, nel bene e nel male. Pianificate quello che potete, ma sappiate che spesso ci sono forze sconosciute che lavorano contro i vostri obiettivi.

Fate attenzione.

Leone – Coloro che lavorano in un'azienda sono nervosi per gli ostacoli che devono ancora affrontare. Anche i giovani che si preparano per un esame o per un colloquio di lavoro si sentono parecchio agitati. Insomma, questa giornata potrebbe non essere adatta per attuare il cambiamento oppure promuovere nuove idee. In amore potreste trovarvi in una specie di groviglio verbale.

Vergine – È una giornata di forza, anche se in amore qualcuno non apprezza le vostre capacità.

Vi siete prodigati tanto per tenere vivo un rapporto, ma in questa giornata di giovedì ci sarà un test di verifica che porterà a galla i difetti della vostra relazione. Se ci sono problemi all'interno della coppia, è meglio affrontarli subito. Nel lavoro tutto prosegue bene, anche se a rilento.

Previsioni di giovedì 22 agosto da Bilancia a Pesci

Bilancia – Si consiglia di programmare il weekend. Potrebbe essere divertente per molti di voi, magari per salutare l'estate prima di ritornare al lavoro.

Coloro che sono già al lavoro o che devono concludere un affare, devono affrontare molti ostacoli. Si consiglia di trovare la radice di uno di questi problemi e di concentrare la propria energia per dissolverlo. In amore non aspettatevi molto romanticismo.

Scorpione – Non è un periodo troppo coinvolgente in campo sentimentale, ma di sicuro le cose vanno un po' meglio in questa giornata di giovedì 22 agosto. I single in cerca di amore devono uscire spesso e frequentare più persone. Si consiglia di accettare nuove proposte di lavoro. In questo periodo siete in conflitto con qualcuno per via dei soldi: non tutto vi è chiaro e certe condizioni non vi soddisfano.

Sagittario – Siete persone impulsive: subito v’innamorate alla follia, ma in un nanosecondo perdete colpi. È un momento in cui bisogna vivere l'amore con più cautela e molta attenzione. Si raccomanda di non mandare avanti due storie parallele. Nel lavoro arriverà ciò che vi meritate.

Capricorno – Negli ultimi tempi, per molti di voi, c'è stata una crisi a livello sentimentale. Alcuni l'hanno superata, mentre gli altri pensano già d'iniziare un nuovo percorso. Voi state bene anche da soli, non vi mancano le amicizie e anzi siete i migliori amici di voi stessi. Buoni riscontri nel fine settimana.

Acquario – Nei primi giorni di agosto ci sono stati alcuni conflitti amorosi che non sono stati superati e che potrebbero tornare oggi. Questa è una giornata piena di polemiche. Per coloro che hanno una situazione in bilico, si consiglia di dosare bene le parole. Questo consiglio è valido anche in campo lavorativo.

Pesci – Il vostro pensiero è molto chiaro oggi, ma potrebbe essere difficile metterlo in pratica, sembra quasi che una forza restrittiva vi stia trattenendo. Un senso di disciplina sta emergendo dentro di voi, ricordandovi di aggiungere un tocco di tenacia a qualsiasi cosa voi abbiate in mente. Dovete cogliere l'occasione se volete perseguire i compiti che richiedono maggiore sforzo e attenzione. Alla fine, vedrete quanti frutti avrete raccolto con la vostra tenacia.