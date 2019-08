La settimana sta per volgere al termine, quali saranno i presagi degli astri e delle stelle per questo fine settimana di agosto? Sarà un momento astrale positivo per i nati sotto il segno del Toro e dei Gemelli, ci sarà un buon recupero di energie, vi sentirete vivaci. Il Cancro potrebbe vivere due giornate faticose, soprattutto dal punto di vista dei sentimenti. Di seguito l'Oroscopo per i segni da Ariete a Pesci di sabato 10 e domenica 11 agosto 2019, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo del fine settimana, 10 e 11 agosto 2019

Ariete: la settimana è stata abbastanza faticosa per il segno e durante il weekend, soprattutto nella giornata di domenica 11 agosto, sarà bene restare a riposo ed evitare sforzi eccessivi. Al contrario sarà un buon momento per i sentimenti, chi ha già una relazione vivrà due giornate serene e in piena armonia con il partner. Cielo meno fortunato per chi è alla ricerca di nuovi incontri.

Toro: la Luna in posizione favorevole porta energia, soprattutto per quanto riguarda l’ambito lavorativo, dove sono in arrivo belle soddisfazioni. Al contrario la dissonanza di Giove vi spingerà nel prendervi una pausa dalle responsabilità durante la giornata di domenica, così che possiate concedervi un po’ di meritato riposo e svago.

Gemelli: è un momento astrale positivo per il segno, l’ambito lavorativo regala soddisfazioni e dal punto di vista della salute le energie non mancano.

Il consiglio degli astri per questo weekend tuttavia è di staccare la spina dagli impegni, dedicarsi un po’ di riposo, ma anche dei momenti di allegria e spensieratezza con il partner e gli amici.

Cancro: nonostante Venere sia in posizione positiva, quelle di sabato 10 e domenica 11 saranno due giornate faticose per i sentimenti, litigi e discussioni sono dietro l’angolo. Domenica qualcuno potrebbe risentire di un calo fisico e accusare lievi malesseri, meglio non esagerare con gli sforzi.

Ripresa con l’inizio della nuova settimana.

Leone: weekend estremamente positivo per il segno, in ambito lavorativo non mancheranno le soddisfazioni e l’amore regalerà forti emozioni. Anche i nuovi incontri sono favoriti.

Vergine: sarà un fine settimana positivo per il segno, grazie anche agli influssi di Mercurio, che vi rende energici ed intuitivi. In ambito lavorativo potreste avere l’idea giusta e concludere un progetto per cui avete tanto lavorato.

Serenità in amore, anche per chi durante le giornate precedenti ha affrontato liti e discussioni.

Bilancia: la Luna in posizione favorevole durante la giornata di domenica 11 agosto porta energia e vitalità al segno, avrete una marcia in più in tutti i campi. In amore qualcuno inizierà a parlare di progetti importanti, come il matrimonio o la convivenza, mentre sul lavoro si potranno concludere affari vantaggiosi.

Sfruttate al meglio questo momento positivo.

Scorpione: sono giornate faticose per il segno. Vi sentite nervosi e agitati. Stanchi di fare sempre le stesse cose, siete alla continua ricerca di novità e anche in amore e sul lavoro vorreste un cambiamento significativo. Durante queste giornate sarà bene non prendere decisioni affrettate, chiaritevi bene le idee e scegliete con attenzione i prossimi passi da compiere.

Sagittario: sarà un fine settimana ricco di emozioni, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. Anche se la giornata di venerdì potrebbe portare alla nascita di piccoli malintesi, fare pace sarà la vostra passione. In ambito lavorativo potreste subire un rallentamento, ma con l’inizio della nuova settimana troverete la soluzione che fa al caso vostro.

Capricorno: è un momento di alti e bassi per il segno, aspettate soluzioni e novità che però sembrano non voler arrivare. Recupero in tutti i campi a partire dalla giornata di martedì 13 agosto, portate ancora un po’ di pazienza.

Acquario: quelle di sabato 10 e domenica 11 agosto saranno due giornate positive per il segno. In amore si riaccende la passione, le coppie vivranno due giornate di grande emozione e romanticismo, mentre i single potranno fare incontri interessanti. Soluzioni sul lavoro.

Pesci: dopo una settimana abbastanza faticosa, vi attende un weekend sereno, ricco di energie a voglia di fare. Si potrà recuperare in amore, ma anche provare a mediare se siete alle prese con situazioni di carattere legale. Insomma, gli astri sono dalla vostra parte, questo è solo il preludio di una seconda metà di agosto positiva.