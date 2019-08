Il mese di Agosto è finalmente giunto mostrando tutta la sua grinta estiva. Il caldo non lascia il tempo di respirare e l'Oroscopo non può evitare di portare alla luce quelle che sono le influenze astrali su ogni singolo segno zodiacale. L'Ariete, impregnato di amore come non mai, dovrà moderarsi, mentre i Gemelli potranno impegnarsi a fondo nella propria quotidianità. Le posizioni astrali per la giornata di Ferragosto portano un'influenza positiva per alcuni segni zodiacali, mentre la sfortuna e l'irritabilità sembra intaccare gli altri, considerati meno fortunati.

Di seguito le previsioni dei 12 segni, nel dettaglio per il 15 agosto.

Oroscopo da Ariete a Vergine

Ariete - ottimo periodo intriso delle varie sfaccettature sentimentali e dell'eros, che da un po' di tempo sembrano essersi legate a questo segno. Si consiglia di procedere con cautela per evitare fastidiosi intoppi. Nella giornata in questione si avrà la possibilità di sistemare questioni irrisolte.

Toro - sembra essere un periodo parecchio fortunato per il segno del Toro, sia per quanto riguarda il lavoro, sia per lo studio e le situazioni amorose. Si può procedere senza intoppi nell'ambito lavorativo, ma attenzione ai problemi di coppia: a Ferragosto potrebbero riaffiorare ricordi di situazioni spiacevoli.

Gemelli - vitali e frizzanti come non mai, secondo l'oroscopo. I nati sotto al segno dei Gemelli, in questa giornata, avranno fiducia e saranno in grado di trasformare una semplice e banale azione in qualcosa di speciale, soprattutto se rivolta alla persona amata.

Cancro - una giornata appetibile sia per quanto riguarda l'aspetto sentimentale e l'eros in sé sia per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Carichi di energia e di grinta, i nati sotto all'influenza di questo segno potranno ritenersi davvero fortunati.

Leone - l'intera settimana sarà considerata la migliore di tutto il periodo, compresa quindi la giornata di Ferragosto che risulterà essere al top per il segno.

Vivacità oltre ogni limite, simpatia ed allegria costituiranno un mix perfetto. Attenzione, comunque, alle situazioni spinose.

Vergine - qualche piccolo intoppo nell'ambito sentimentale, soprattutto per quanto riguarda la vita di copia, potrà rovinare la giornata in questione. Il lavoro e le amicizie, invece, non subiranno modificazioni negative.

Previsioni di Ferragosto da Bilancia a Pesci

Bilancia - grande autostima e grinta durante la settimana, soprattutto nella giornata di Ferragosto.

Vi sarà l'opportunità di risolvere determinate situazioni arretrate e che portano una leggera nota di malinconia alle varie giornate. Nell'insieme, sarà una giornata meravigliosa in compagnia delle persone care.

Scorpione - non c'è da meravigliarsi se in questo periodo lo Scorpione è alla ricerca della solitudine. "Sparire" per un po' od eclissarsi per qualche giorno potrebbe riportare alla scoperta di quella serenità che è andata perduta nei giorni precedenti.

Giornata tranquilla se lontani dalle problematiche.

Sagittario - un'estate migliore di questa, attualmente, non poteva esserci. Un carico di energia talmente intenso da far passare in secondo piano i problemi già esistenti. Perspicaci e cordiali come non mai in questo periodo.

Capricorno - la settimana non sembra iniziare nel migliore dei modi, secondo l'oroscopo, eppure la giornata di Ferragosto potrebbe portare qualche nota di allegria in grado di alleggerire il peso delle varie preoccupazioni. Le giornate a seguire potrebbero essere le più rilassanti.

Acquario - questo segno si trova a dovere affrontare un particolare periodo di tensione che, se non affrontato correttamente, potrebbe rendere difficoltose le giornate a seguire. Meglio non badare troppo alla prova costume e cercare di evitare i pareri altrui. Stare bene con sé stessi è la parte principale per godersi la vita.

Pesci - uscire allo scoperto è ciò che occorre in queste giornate, soprattutto in quella di metà mese. Gli astri potranno portare allo scoperto situazioni private della vita di coloro nati sotto al segno dei Pesci e questo potrebbe rendere necessario indossare un'armatura assai spessa per incassare i vari colpi. Tuttavia, si prospettano giornate interessanti.