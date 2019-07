Il mese di agosto è alle porte e per molti coinciderà con l'inizio delle vacanze. L'Oroscopo del primo weekend di questo nuovo mese preannuncia l'arrivo di interessanti novità per alcuni segni zodiacali come l'Acquario. Periodo ottimale per i nati sotto il segno di fuoco dell'Ariete. Tra i segni zodiacali meno fortunati in questo fine settimana ci sarà sicuramente lo Scorpione. La curiosità non mancherà di certo ed alcuni segni potrebbero non apprezzare ciò che il nuovo mese gli riserva, ma l'importante è stringere i denti ed attendere periodi migliori.

Di seguito i 12 segni zodiacali nel dettaglio.

Oroscopo e previsioni da Ariete a Vergine

Ariete - il periodo precedente non è di certo stato tra i migliori, soprattutto per quanto riguarda la situazione sentimentale e l'amore. I contrasti con il proprio partner sono necessari per riuscire a comprendere meglio le situazioni, ma attenzione a non esagerare. Per quanto riguarda l'ambito lavorativo vi saranno certamente importanti novità in arrivo.

Toro - secondo l'oroscopo di questo fine settimana il segno del Toro non si trova certamente all'interno di un periodo ottimale per le situazioni amorose. Contrasti ed incomprensioni potrebbero essere all'ordine del giorno e sarà importante riuscire a non perdersi d'animo. Il lavoro non sembra portare i frutti sperati e potrebbe essere necessario guardare altrove.

Gemelli - questo segno si trova a transitare in un periodo di ripresa, sopratutto in ambito sentimentale.

I rapporti potrebbero rasserenarsi in queste prime giornate di agosto. Orecchie ed occhi ben aperti sul lavoro e sulle notizie che si potrebbero ricevere nei prossimi giorni.

Cancro - si preannunciano giornate fondamentalmente tranquille per il segno del Cancro. Il carattere di coloro nati sotto all'influenza di questo segno potrebbe risultare un po' aggressivo, ma basta sapersi controllare per non rovinare i rapporti ed i dialoghi.

Si prevedono svolte importanti e positive nel lavoro.

Leone - belle sorprese in arrivo sul piano sentimentale ed amoroso. Chi non ha trovato l'anima gemella potrebbe riuscire a trovarla proprio in questo weekend, magari durante una delle uscite in compagnia dei propri amici. Anche il lavoro sembra andare a gonfie vele e le decisioni prese in questo periodo porteranno non poche soddisfazioni in futuro.

Vergine - è bene dosare al meglio i propri sentimenti, soprattutto per riuscire ad evitare situazioni "a senso unico" dove magari l'amore non è ricambiato a pieno. Giornate importanti per le coppie che stanno rafforzando il proprio rapporto. Ci sarà qualche fastidio sul lavoro a causa delle persone con cui si condivide l'area lavorativa e per questo è necessario stringere i denti e fare le cose con calma per evitare situazioni spiacevoli.

Oroscopo del weekend da Bilancia a Pesci

Bilancia - qualche dissonanza sul piano sentimentale sembra avere intaccato la serenità di questo segno, nonostante in generale sembra stia andando tutto per il verso giusto. Potrebbe sopraggiungere qualche piccola incomprensione sul lavoro ed è necessario meditare bene sulle proprie decisioni.

Scorpione - periodo difficile in amore, soprattutto quando si cerca di evitare le discussioni con le persone care. Le relazioni con chi è al proprio fianco possono portare distrazioni anche sul piano lavorativo e per questo motivo è necessario cercare di trovare una serenità propria.

Sagittario - i pianeti sembrano essersi disporsi in maniera favorevole per il segno del Sagittario. L'oroscopo preannuncia giornate positive in amore, soprattutto per le coppie che decidono di fare il passo decisivo ma anche per coloro che sono in cerca dell'anima gemella. Un quadro positivo sembra esserci specialmente nel piano lavorativo. Il Sagittario non potrebbe sperare in nulla di meglio.

Capricorno - Venere non è più in opposizione e gli amori possono finalmente sbocciare senza problematiche. Attenzione alle cosiddette "parole di troppo" che potrebbero rovinare l'atmosfera che si è creata. Se vi è un cambiamento importante da fare meglio farlo in questi giorni in cui gli astri sono a favore.

Acquario - un inizio agosto un po' pesante e difficile da sostenere, soprattutto per quelle coppie che hanno dovuto affrontare problematiche non indifferenti. Problemi in arrivo anche sul piano lavorativo, motivo per cui è necessario fare particolare attenzione ed evitare di forzare troppo le varie situazioni.

Pesci - un incontro molto particolare potrebbe dare una svolta significativa al weekend dei Pesci. Sembrerebbe essere un periodo ottimale anche per chiedere scusa e farsi perdonare per un qualche errore commesso in buonafede. Un risvolto da non prendere alla leggera sul lavoro, potrebbe sopraggiungere un nuovo incarico.