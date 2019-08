L'Oroscopo del giorno lunedì 12 agosto 2019 è pronto a dare una marcia in più al prossimo inizio settimana. Ansiosi di scoprire come saranno le stelle per i segni dello zodiaco da Bilancia a Pesci? Certo che sì, quindi senz'altro iniziamo a dare un breve anticipo di ciò che verrà messo in evidenza nelle previsioni a seguire. Ebbene, ad avere diritto nonché l'onore di portare sul capo la 'corona' di segno super-fortunato, questo lunedì sarà il Toro: il generoso segno di Terra avrà dalla sua il pieno conforto della Luna, presente in questo periodo nel settore del Capricorno.

A non avere altresì quasi alcun tipo di difficoltà in questa ripartenza settimanale saranno Scorpione e Capricorno, entrambi segnati con cinque stelle super fortunate. Poche le opportunità invece per gli amici nativi sotto il simbolo dell'Acquario: in questo caso le previsioni di lunedì 12 agosto hanno valutato i nativi del predetto segno di Aria con il segno di spunta relativo al 'sottotono'.

Classifica stelline 12 agosto

La nuova classifica stelline impostata sulla giornata del 12 agosto è stata appena 'sfornata'.

In primo piano abbiamo già presentato in anteprima il Sagittario, nel frangente valutato al 'top del giorno'. Tra i favoriti figurano, oltre al già citato segno di Fuoco, anche altri quattro fortunati che andremo a svelare a breve. Intanto, un'ultima precisazione: il primo giorno della nuova settimana non sarà troppo positivo per gli amici dell'Acquario, messi alle strette da configurazioni astrali poco convincenti.

A seguire il resoconto segno per segno:

Top del giorno : Sagittario;

: Sagittario; ★★★★★: Scorpione, Capricorno;

★★★★: Bilancia, Pesci;

★★★: Acquario.

Oroscopo lunedì 12 agosto: Bilancia, Scorpione e Sagittario

Bilancia - La giornata di questo lunedì è prevista per voi Bilancia all'insegna della normale routine. In campo interpersonale specialmente, per migliorare il dialogo e i buoni rapporti dovrete fare qualche piccola rinuncia, ma alla fine non rimarrete delusi.

In amore, il cielo sarà abbastanza sereno, la vostra vita sentimentale e la comunicazione in ambito di coppia non daranno problemi di sorta. Il molti casi, il partner sarà quasi sempre all'altezza delle vostre aspettative e il menage potrebbe restituire ad entrambi qualche bella soddisfazione. Approfittatene e trascorrere un po' di tempo insieme, magari per rafforzare i legami o appianare le divergenze dei giorni addietro.

Single, ci potrebbe essere qualche turbolenza soprattutto per la posizione di Nettuno, speculare negativo: non dovete pensare al peggio, ma nemmeno farvi trovare impreparati. Per quanto possibile, evitate di stare vicino a chi si diverte a stuzzicarvi evitando in questo caso di rispondere ad eventuali provocazioni. Le previsioni del giorno invece vedono il periodo positivo nel lavoro. Il vostro fiuto sarà impeccabile, vi farà arrivare ai risultati auspicati prima degli altri.

Ci sarà chi apprezzerà questo talento e chi invece proverà a darvi del filo da torcere, cercate di non dare troppo peso a queste persone e continuate per la vostra strada come avete sempre fatto.

Scorpione - La giornata di prossimo arrivo è prevista ampiamente come positiva, a tutto tondo con situazioni facili da mettere a segno o da occasioni buone da cogliere al volo. Il cielo sopra di voi raccomanda di evitare strapazzi, non forzare con lo sport e tenete sotto controllo la pressione: fatelo perché la circolazione 'ballerina' potrebbe essere la causa di malessere o di stanchezza. In amore tutto benissimo: i momenti di dolcezza saranno quelli che allieteranno la vostra giornata, quindi approfittatene per festeggiare con il partner l’armonia ritrovata che senz'altro regnerà nella coppia. Perché non organizzate una gita per il dopo-ferie? Sarebbe ideale prima di ricominciare con il solito tran-tran. Single, sarete energici e pieni di vita, anche l'umore positivo contribuirà al vostro benessere psicofisico. I sentimenti saranno al primo posto nei vostri pensieri e durante questi giorni vi divertirete molto con i vostri amici. Nel lavoro, le stelle di oggi sembrano essere particolarmente positive. Gli affari avranno grandi probabilità di successo e i rapporti con i superiori saranno piacevoli.

Sagittario 'top del giorno'. La giornata sarà certamente meravigliosa, servita su di un piatto d'argento da una sensuale Luna in Capricorno. Pronti a gongolare? In vista interessanti opportunità da cogliere in campo affettivo e anche nelle amicizie. Visto l'ottimo periodo si consiglia di porre rimedio ad alcuni contrasti con il partner, spesso all'ordine del giorno. In amore quindi, un periodo di grande fermento vi aspetta, con progetti ambiziosi e tanta voglia di essere sempre e dovunque in armonia con voi stessi. Potrebbe essere davvero un momento magico, ideale per riallacciare l'intesa con il partner, sia dal punto di vista sentimentale che di coppia. Single, vi attende una bella giornata, questo è poco ma quasi scontato! Sicuramente, più di qualcuno si sarà già complimentato con voi trovandovi affascinanti: dite pure grazie alla presenza positiva di astri super-favorevoli al segno. Nel lavoro, le stelle seguiranno in maniera positiva la sfera lavorativa, regalandovi ottime occasioni di collaborazione con i colleghi e possibilità di avanzamento. Non indugiate nell’apportare innovazioni alla vostra attività in quanto il momento è giusto per farlo: otterrete ottimi risultati!

Astrologia del giorno 12 Agosto: Capricorno, Acquario e Pesci

Capricorno - Questo ripartenza settimanale per voi del Capricorno si presenta già da adesso con tutte le carte in regola per 'sfondare' in campo sentimentale. Le predizioni di lunedì infatti vedono la giornata come perfetta per fare o eventualmente disfare ciò che più avete a cuore. In amore, specialmente in ambito della coppia, l'intesa affettiva e quella fisica promettono di viaggiare su ottimi livelli. Non ci saranno limiti alle sorprese oggi e soprattutto nel pomeriggio avrete la prova di quanto il partner straveda per voi. Magari avrà già organizzato una breve vacanza o un viaggio verso mete lontane, chissà! Single, finalmente farete qualcosa di insolito e gioirete della scelta fatta in merito alla compagnia: sicuramente la troverete abbastanza promettente; pronti a sfruttare ogni minima opportunità per attaccar bottone? Nel lavoro, sembra che oggi il vostro intuito sia particolarmente sviluppato, che tutto vi sia chiaro e niente e nessuno potrà ingannarvi! Fate tesoro di questa giornata e gettate le fondamenta per tutte le attività a cui aspirate, ma che non avete ancora avuto il coraggio di iniziare.

Acquario - Giornata valutata decisamente al rallentatore con poche possibilità di errore: pazienza, purtroppo voi Acquario avete a che fare con un periodo abbastanza sottotono, comunque alla vostra portata. In qualche caso potreste sentirvi leggermente nervosi: usando un po' di buon senso il periodo non mancherà di dare lievissime soddisfazioni. Le previsioni di mercoledì, pertanto, annunciano un lunedì da tenere sotto controllo, soprattutto in amore. In campo sentimentale perciò, poca fiducia: guarderete al futuro con grande incertezza e non saprete cosa cambiare nel vostro quotidiano. Calma: prima di agire dovete scegliere i momenti più adatti per parlarle delle vostre necessità al partner e poi risolvere insieme tutti problemi in corso. Single, sarete combattuti tra la incontenibile voglia di stabilità o di sicurezza emotiva e il vostro inesorabile bisogno di passione. Se doveste essere costretti a sacrificare uno dei due, non fatelo! Diciamo che basterà trovare semplicemente un compromesso ed averli entrambi. Nel lavoro invece, sembrerà che le vostre energie siano in esaurimento (secondo gli astri), dunque potrebbe essere giunto il momento di prendervi una breve pausa.

Pesci - Partirà non molto bene questo vostro lunedì d'inizio settimana per poi riprendersi lievemente a tarda sera. Se affronterete le situazioni con lo spirito giusto potrebbe essere anche un buon momento per iniziare a pensare più in grande. Secondo l'oroscopo del giorno 12 agosto, riguardo l'amore, in risalita più di qualche rapporto di coppia in lieve crisi. Avrete il desiderio di andare in giro a divertirvi insieme con il partner: se programmerete tutto per bene potrete anche riuscire nell'impresa... Iniziate subito allora, magari insieme cercate una meta più adatta per stare da soli a rilassarvi. Se single invece, sicuramente farete incontri che potrebbero risultare anche molto interessanti. Molti potranno incontrare l’anima gemella o semplicemente fare delle nuove promettenti amicizie. Consiglio: evitate personaggi che parlano... parlano... ma alla fine sono solo fumo. Nel lavoro, non mancherà certo la grinta per dimostrare di saper raggiungere un obiettivo. Basterà senz'altro un maggiore impegno per essere subito ripagati.