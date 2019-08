Il mese di settembre per i nativi sotto il segno dell'Acquario sarà caratterizzato da tante emozioni da non perdere per nulla al mondo. Sarà come un tuffo nel passato, dove avrete l'occasione di rivedere vecchie amicizie e vecchi amori ormai finiti ma con cui siete rimasti in buoni rapporti. Incontri che vi regaleranno tanto divertimento e un po’ di nostalgia. Per quanto riguarda il lavoro, ci saranno tante occasioni che vi permetteranno di aumentare le vostre finanze, ma anche delle novità che porteranno avanti la vostra carriera professionale. Salute non proprio al top durante il mese in quanto i tanti impegni in ambito lavorativo potrebbero causarvi stress e nervosismo.

Nel dettaglio, le previsioni per l'Oroscopo del mese di settembre per i nativi del segno dell'Acquario.

Amore e amicizie

La vostra relazione di coppia procederà senza troppi problemi durante il mese di settembre. Ci sarà qualche incomprensione, ma risolverete la questione in poco tempo per evitare di causare un litigio. Cercherete di passare le vostre giornate costruendo il vostro futuro insieme, avanzando nuove proposte che vi permetteranno di gettare le basi per una storia d'amore stabile e duratura.

I single invece, potrebbero avere qualche difficoltà nel riuscire a trovare la loro anima gemella.

Vi concentrerete inoltre sulle vostre amicizie in quanto ultimamente non avete avuto il tempo per poter organizzare una serata alternativa. Ciò nonostante, un semplice incontro potrebbe trasformarsi in qualcosa di più. Infatti, potreste rivedere i vostri amici di un tempo, oltre ad un vecchio amore. Questi incontri vi daranno l'occasione di passare del tempo con delle vecchie conoscenze e vi permetteranno di divertirvi tanto.

Fortuna e salute

La fortuna sarà dalla vostra parte durante il mese di settembre, soprattutto in ambito lavorativo, dove riuscirete ad essere creativi e ad ottenere tanti guadagni. Al contrario la salute vi darà qualche problema. Passerete infatti alcune giornate dove vi sentirete spossati, senza alcuna idea in mente e poca voglia di lavorare. Fareste meglio a non affaticarvi troppo per evitare ulteriori problemi.

Lavoro e impegni

Avete lavorato sodo durante il mese precedente per cercare di recuperare le mansioni arretrate e fare qualche soldo in più. Ebbene, il mese di settembre vi permetterà di raggiungere nuovi traguardi, magari ottenendo una promozione oppure un aumento di stipendio. In ogni caso, dovrete comunque impegnarvi. Sarà invece un mese favorevole per chi è alla ricerca di un nuovo impiego. Tuttavia dovrete presentare molti curriculum prima di ricevere una chiamata per un colloquio di lavoro.