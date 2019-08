Il mese di settembre per i nativi Pesci sarà caratterizzato da una pace e un senso di libertà che non provavate da tempo. Avrete l'occasione di potervi rilassare in solitudine, senza che gli amici oppure il partner vi diano distrazioni. Il mese precedente è stato piuttosto impegnativo quindi, se necessario, vi prenderete qualche giorno libero dal lavoro. Tuttavia, l'ambito lavorativo vi regalerà comunque grandi soddisfazioni.

La fortuna dipenderà interamente da voi, ciò significa che dovrete scegliere voi come rendere felice il partner, senza affidarvi alla sorte. In ogni caso, non mancheranno momenti di passione insieme alla vostra anima gemella, ma anche qualche battibecco. Salute sarà buona, anche a volte il lavoro potrebbe procurarvi dello stress. Nel dettaglio, le previsioni per l'Oroscopo del mese di settembre per i nativi sotto il segno dei Pesci.

Amore e amicizie

La vostra relazione di coppia sarà stabile durante il mese di settembre, a tratti forse monotona, senza dei risvolti degni di nota. Non avrete voglia di fare qualcosa di diverso anzi, ci saranno momenti dove preferirete stare da soli, scatenando qualche litigio. Tuttavia, il partner sarà comprensivo nei vostri confronti e spesso vi perdonerà. In ogni caso, fareste meglio a prendere in mano la situazione e alzare l'affiatamento di coppia, magari con un tocco di romanticismo.

Per quanto riguarda i single invece, ci saranno delle occasioni da sfruttare senza essere troppo seducenti in quanto potreste fallire nell'intento. Non perdete fiducia, se necessario, provate a chiedere aiuto ad un vostro amico.

Fortuna e salute

La fortuna non vi assisterà per quanto riguarda l'ambito sentimentale durante il mese di settembre. Riuscire a mantenere in piedi la vostra relazione di coppia dipenderà interamente da voi, quindi cercate di non commettere errori.

Al contrario, sarete molto fortunati in ambito lavorativo, dove con poca fatica riuscirete a piazzare tanti successi lavorativi. La salute sarà buona, avrete al massimo qualche mal di testa in seguito ad alcune giornate di lavoro più impegnative del solito. Risolverete facilmente con una lunga dormita.

Lavoro e impegni

L'ambito lavorativo vi darà grandi soddisfazioni durante il mese di settembre.

Non ci saranno tante mansioni da portare a termine, anche se potrebbe capitare qualche giornata più ricca di impegni. In ogni caso, riuscirete comunque a guadagnare bene, magari mettendo qualche soldo di lato. Potrebbe esserci inoltre qualche problema con i vostri colleghi per via di un atteggiamento un po’ troppo arrogante verso di voi. Coloro che sono alla ricerca di un lavoro invece, avranno qualche possibilità in più, ricevendo qualche chiamata di lavoro in più.

Ciò nonostante, dovrete dare una buona impressione di voi per riuscire nell'impresa.