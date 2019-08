Per voi nativi del segno del Toro, ed in particolare per chi sarà in procinto di vivere una sfida a tutto tondo, questo mese di settembre sarà adatto per affrontare ogni tipo di avversità che vi si pari davanti, soprattutto quelle lavorative. Vi sentirete forti, energici, ma ci sarà anche un risvolto nei confronti del partner che potrebbe essere deleterio: cercate di non pretendere che la vostra dolce metà riesca a fare altrettanto, o che comunque “segua” le vostre orme o consigli. La vostra maggiore propensione verso l'introspezione dovrebbe farvi riflettere che non tutti sono come noi vogliamo che siano.

Amore e affetti

L'estate non ha portato i frutti desiderati all'interno della coppia, né è stata in grado di farvi avvicinare più di così. Voi non vi sentite in sintonia con la mente del partner, ma non vi siete ancora chiesti se l'altro si senta altrettanto negativamente. Per ora vi state concentrando solo su voi stessi, ed anche se non è sbagliato, cercate comunque di dialogare maggiormente con il partner.

Voi single sarete inclini ad avviare storie d'amore durature soltanto se metterete da parte l'orgoglio o comunque qualcuna delle insicurezze che spesso e volentieri rovinano la vostra sfera emotiva e sentimentale. Se ci riuscirete, avrete tutto ciò che desiderate dal fronte amoroso, senza alcun tipo di riserva.

Lavoro e studio

Non vi siete sentiti all'altezza della situazione in queste settimane appena passate, e ora come ora avrete occasioni di sfoggiare la vostra creatività rimasta a lungo sotto lo strato di freddezza apparente che spesso non rende giustizia alla vostra fantasia.

I dissidi all'interno della cerchia dei colleghi non faranno altro che incrementare questo senso di inadeguatezza, e vi faranno chiudere a riccio, se non vi esprimerete liberamente.

La metà del mese sarà un periodo molto favorevole per voi ancora alla ricerca di un impiego. Sarà opportuno però essere sempre all'erta, sempre in cerca di un minimo potenziale lavoro, perché anche se qualche idea lavorativa potrebbe non rendere come desiderate, potrebbe comunque costituire una chiave di volta che vi cambierà l'autunno.

Voi studenti dovrete riprendere in mano i libri, ritornare a scuola o all'università, e anche se questa situazione non vi farà saltare di gioia, dovrete fare di tutto per rimanere sulla cresta dell'onda.

Fortuna e salute

Situazione della fortuna in rialzo, soprattutto sul lavoro (come abbiamo visto). Non ci sarà altrettanta fortuna sul campo sentimentale, anzi, potrebbe dipendere interamente da voi, ma almeno sulla salute non ci saranno quelle fastidiose battute d'arresto tipiche dell'autunno.

Tenete sempre e comunque d'occhio il vostro stress emotivo e fisico.