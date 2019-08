Per voi nativi del segno dei Gemelli, il mese di agosto è stato pieno di incertezze e di tentennamenti, che non solo vi hanno rallentato per molti aspetti della vostra vita quotidiana, ma certe volte vi hanno letteralmente fatto fare dei passi indietro. Il mese di settembre sarà invece quello dell'azione, del perseguimento dei vostri obiettivi, ma dovrete ricordarvi di fare le cose con calma, e procedere per gradi, altrimenti un sovraccarico di scopi e di pensieri potrebbe farvi cadere in un profondo stato di agitazione.

Amore e affetti

L'impulsività in questa estate ha reso la vostra vita del tutto imprevedibile, e settembre vi regalerà qualche perplessità, specialmente all'interno della coppia, che sarà bene cercare di trasformare in chiarezza. Il partner avrà sicuramente sofferto di gelosia, seppure minima, quindi ciò che dovrete fare in questo momento sarà rassicurarlo e parlare con lui o con lei in modo limpido ed esauriente.

Per voi single per il momento non ci saranno conoscenze significative che vi faranno sospirare. Ora come ora sarete scostanti, spesso potreste perfino evitare di intavolare eventuali relazioni che si prospettano abbastanza importanti, per fare spazio alla voglia di libertà che sarà prorompente più che mai, in questo mese.

Lavoro e studio

Nelle settimane antecedenti all'inizio di settembre vi siete stabilizzati, avete avuto dei risvolti positivi sul piano economico del vostro lavoro, vi siete fatti amici alcuni colleghi sul posto di lavoro, e adesso vi sentirete liberi di fare qualcosa di inedito, di osare per raggiungere una meta che voi stessi vi siete prefissati.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Non sarà facilissimo, ma questo lo avete già tenuto in conto, quindi perché non spingervi più in là del necessario? La vostra intraprendenza potrebbe portare a qualcosa di molto positivo.

Voi ancora alla ricerca di un impiego, dovrete seriamente evitare di commettere degli errori, che si tratti semplicemente di un colloquio di lavoro oppure di un periodo di prova. Siete a conoscenza delle vostre abilità, quelle che vi hanno portato fino al punto attuale, quindi tiratele fuori ed ogni cosa procederà senza intoppi o ostacoli troppo grandi.

Voi studenti sapete come studiare, non avete quasi mai avuto problemi rilevanti, ma a settembre dovrete fare un'impressione migliore davanti ai professori, dovrete dimostrare innanzitutto di essere sicuri delle conoscenze che avete acquisito durante le ore di studio intenso.

Fortuna e salute

La fortuna sarà più dalla vostra parte sul lavoro piuttosto che sull'aspetto affettivo, però sarà innegabile che ogni cosa sembrerà andare per il verso giusto.

Per quanto riguarda la salute, qualche punta di nervosismo potrebbe toccare l'apice nel mezzo del mese.