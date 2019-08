Nel weekend del 7 e 8 settembre 2019 troveremo la Luna, Saturno e Plutone nel segno del Capricorno, mentre il Sole, Venere, Marte e Mercurio stazioneranno in Vergine. Il Nodo Lunare sarà nella terza casa del Cancro, nel frattempo Nettuno proseguirà il suo moto in Pesci. Giove permarrà in Sagittario, così come Urano sarà nel segno del Toro.

Toro energico

Ariete: il focus del fine settimana potrebbe essere orientato dalla famiglia originaria dei nativi, che chiederà spiegazioni circa i loro ultimi comportamenti.

Assumere un atteggiamento diplomatico li salverà da sonore ramanzine.

Toro: energici. Il bottino energetico fornito dagli Astri risulterà, con ogni probabilità, abbondante ed i nativi, di conseguenza, potranno cimentarsi con piglio deciso nello svolgere i progetti lavorativi in essere.

Gemelli: attriti amorosi. Qualche incomprensione nella relazione di coppia sarà probabile, specialmente da domenica mattina, perchè gli influssi planetari lasceranno ben poco spazio alla tranquillità domestica.

Cancro: chiamate extra. Se da un lato le vicende amorose saranno costellate da qualche ostacolo, dall'altro le faccende lavorative, a maggior ragione dei nativi che lavorano a chiamata, potranno godere di numerose opportunità.

Vizi da moderare per Vergine

Leone: attendisti. Sebbene durante questo weekend non vi siano particolari Pianeti favorevoli ai nativi, ad eccezione di Giove, potranno ugualmente utilizzare questi due giorni per ponderare a dovere le prossime mosse da effettuare non avendo fretta di metterle subito in atto.

Vergine: vizi da moderare. Lo Stellium di Terra potrebbe spingere i nati Vergine a calcare la mano verso i vizi a cui di solito danno spago. Urano e Saturno non perdonerebbero qualsiasi loro forma di esagerazione in questo weekend.

Bilancia: mondani. Sabato e domenica i nativi si vorranno dedicare al divertimento. Uscite mondane col partner o con gli amici di sempre serviranno a ricaricare le batterie per ripartire con la giusta dose energetica la prossima settimana.

Scorpione: senza infamia nè lode. Fine settimana senza troppe novità o scossoni di sorta quello che potrebbero vivere i nati Scorpione. Sabato ottimo giorno per inviare curriculum vitae.

Amore 'flop' per Sagittario

Sagittario: amore 'flop'. Le vicende amorose, specialmente dei nativi che vivono una relazione stabile, saranno sulle 'montagne russe', a causa del duetto di Terra formato da Luna e Venere.

Discussioni chiarificatrici da rimandare alla prossima settimana.

Capricorno: grintosi. Sia sul fronte lavorativo che su quello amoroso i nati Capricorno in questo weekend avranno una marcia in più. Grazie ai favori astrali potranno godersi un'ottimo weekend costallato da numerose gratificazioni morali.

Acquario: stressati. Le urgenze pratiche da ultimare, in questi due giorni, potrebbero essere più del solito e mettere in difficoltà i nativi.

Le loro energie risentiranno della mole di lavoro e potrebbero arrivare esausti alla sera di domenica.

Pesci: oziosi. Poca voglia di fare e comunicare avranno, con ogni probabilità, i nati del segno questo fine settimana. Il loro 'divertimento' potrebbe risiedere nella letargia, ovvero nell'isolarsi dal mondo circostante immergendosi tra i loro pensieri.