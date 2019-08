Durante il mese settembre i nati sotto il segno del Leone saranno più attivi all'interno della loro relazione sentimentale. Sarete orgogliosi, pronti a ribaltare completamente la situazione e causare un litigio con il partner. In ogni caso, riuscirete a mantenere la calma e la vostra vita sentimentale procederà magnificamente, con serate di pura passione. Sul posto di lavoro sarete più calmi. Ci saranno giornate più leggere, a differenza del mese precedente.

Inoltre, avrete più tempo per voi. Infine, la salute sarà eccezionale, con giornate nelle quali vi sentirete carichi di energie, da utilizzare per divertirvi ma anche per svolgere alcune mansioni.

Amore e amicizie

Durante il mese precedente si sono presentate tante incomprensioni all'interno della vostra vita di coppia, le quali hanno scatenato qualche litigio. Durante il mese di settembre tornerete alla ribalta e dedicherete più tempo al vostro partner.

L'intesa di coppia infatti sarà alta e non mancheranno delle giornate di passione in compagnia dell'amato bene. Vi sentirete orgogliosi, di conseguenza potreste scatenare qualche litigio senza alcuna motivazione, che potrebbe ribaltare la vostra relazione di coppia. Nuove storie d'amore in arrivo per i single, che saranno particolarmente attraenti agli occhi del loro potenziale partner. Bene anche le amicizie, soprattutto durante la seconda metà del mese, quando potreste fare nuove conoscenze, anche sul posto di lavoro. Conoscenze che si trasformeranno in amicizie entro breve tempo, almeno così si spera.

Fortuna e salute

La fortuna sarà dalla vostra parte in ambito lavorativo durante il mese di settembre. Ci saranno incarichi più semplici da svolgere, ma che vi regaleranno comunque tanti profitti.

Salute al top per i nativi del segno. Vi sentirete spesso ben riposati, mantenendo comunque un equilibrio perfetto tra famiglia, amore e lavoro.

Lavoro e impegni

Avete lavorato senza sosta durante il mese precedente ma adesso avrete più tempo libero a disposizione da utilizzare come volete.

Cercato attentamente di non trascurare eccessivamente il lavoro e non riuscire a completare le richieste del vostro superiore. Il capo continuerà ad incoraggiarvi per portare a termine nuovi progetti lavorativi. Chi è alla ricerca di un nuovo impiego avrà bisogno di tanta creatività per riuscire nell'impresa. Provate a chiedere aiuto ad un vostro amico.