Il mese di settembre per i nativi dello Scorpione sarà caratterizzato da tante decisioni importanti da prendere.

Dovrete cercare infatti di uscire da questa continua sensazione di malessere interiore che vi ha portato spesso a litigi durante il mese precedente. Cercherete quindi di porvi degli obiettivi, e proverete a vedere le cose dal loro lato positivo. Questo nuovo atteggiamento vi consentirà di essere più ottimisti sul posto di lavoro, dove vi concentrerete sui vostri affari, e porterete avanti i vostri progetti lavorativi.

Potreste anche prendere in considerazione l'idea di collaborare con qualcuno. Lo stesso non si potrà dire della vostra relazione di coppia. Potrebbero esserci infatti delle incomprensioni che causeranno spesso dei litigi.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo per il mese di settembre per i nativi sotto il segno dello Scorpione.

Amore e amicizie

La vostra relazione di coppa non procederà molto bene durante il mese di settembre.

Ultimamente il malumore e i problemi stanno innescando una vera e propria crisi di coppia. Questo atteggiamento vi costringerà a fare delle scelte che potrebbero cambiare il futuro della vostra relazione. Cercate in ogni caso di non aggravare le cose ed essere più comprensivi. Qualora decidiate di scegliere di aggiustare le cose, dovrete impegnarvi parecchio affinché tutto si risolva.

Per quanto riguarda i single, sarà un ottimo periodo per mettersi alla ricerca della propria anima gemella, soprattutto a partire dalla seconda metà del mese. Ciò nonostante non saranno relazioni di lunga durata, a meno che non dimostriate veramente di essere innamorati del vostro partner.

Fortuna e salute

La fortuna non vi assisterà a lungo durante il mese di settembre, ciò nonostante in quel breve periodo ci saranno grandi soddisfazioni in ambito lavorativo. Successivamente, dipenderà interamente da voi costruire la vostra fortuna.

La salute va bene, sarete spesso di buon umore e carichi di energie. Solo verso la fine del mese potrebbe presentarsi qualche dolore fisico che vi impedirà di lavorare al meglio delle vostre aspettative.

Lavoro e impegni

Il lavoro sarà spesso ostacolato dai vostri colleghi, che non vi daranno tregua nel chiedervi aiuto per terminare dei progetti lavorativi. In ogni caso, riuscirete a trovare il tempo per portare avanti le vostre mansioni, grazie anche alla vostra creatività e alle energie che non mancheranno. Ci saranno tanti nuovi progetti in vista della stagione invernale, e cercherete di portarli avanti a tutti i costi.

Problemi in arrivo invece per chi è alla ricerca di un impiego in quanto vi sentirete scoraggiati, anche se dovrete cercare un lavoro per non continuare a sentirvi un peso.