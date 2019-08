Il mese di settembre per i nativi sotto il segno della Vergine sarà caratterizzato da tanti rinnovamenti, soprattutto sul posto di lavoro che vi permetteranno di impegnarvi di più e ottenere più guadagni. Sarà un periodo del tutto nuovo, che vi darà la possibilità di sperimentare nuove esperienze. La vostra relazione di coppia farà diversi passi avanti, soprattutto per le coppie nate durante l'estate.

Non mancheranno tanti impegni, che vi terranno occupati durante la giornata. Lo stress sarà decisamente in calo e la voglia di fare non mancherà affatto.

Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo del mese di settembre per i nativi sotto il segno della Vergine.

Amore e amicizie

La vostra relazione di coppia con il partner procederà magnificamente, senza problemi. Non litigherete con la vostra anima gemella al contrario, uscirete spesso di casa, magari in compagnia di qualche amico, e penserete soltanto a divertirvi dopo una lunga giornata lavorativa.

Non mancheranno ovviamente momenti dove l'affiatamento di coppia sarà particolarmente alto, sfociando facilmente in una serata ricca di passione. Bene l'amore anche per i single. Sarete sinceri verso il vostro potenziale partner, che potrebbe trovare qualcosa di speciale in voi e scegliervi come compagni di vita.

Amicizie da non sottovalutare durante il prossimo mese. Farete dei nuovi incontri, ciò nonostante inizierete a nutrire dei dubbi nei confronti dei vostri amici più fidati, con il rischio di una rottura definitiva. In ogni caso, assicuratevi prima se un vostro amico vi stia davvero per tradire.

Fortuna e salute

Lo stress del mese precedente sarà meno presente e sarete più carichi e determinati. Vi alzerete la mattina con molto più entusiasmo e avrete una gran voglia di fare tante cose in sole 24 ore. Sarà un periodo di ripresa per voi: fareste meglio ad approfittarvene.

Periodo inoltre fortunato per i nativi del segno, soprattutto in ambito lavorativo, dove riuscirete ad essere più positivi e pronti a portare a termine qualunque incarico.

Lavoro e impegni

Il mese di settembre inizierà per il verso giusto per quanto riguarda l'ambito lavorativo. Stupirete i colleghi ma soprattutto il vostro capo, confezionando tanti progetti innovativi grazie alla vostra creatività. Le cose andranno per il meglio e riuscirete nuovamente ad ottenere dei notevoli guadagni.

Non sarà invece il mese ideale per coloro che sono alla ricerca di un nuovo impiego.

Non ci saranno i presupposti ideali per riuscire nell'impresa. Ciò nonostante la colpa non è la vostra in quanto voi vi state impegnando molto. Sarà meglio aspettare un momento più adatto.