La settimana che va da lunedì 26 agosto a domenica 1° settembre sarà l'ultima del mese di agosto, ma sarà già colma di tanto lavoro: molti si dovranno dare da fare per poter riprendere il ritmo lavorativo. I guadagni interesseranno i segni dell'Ariete e del Capricorno, mentre i favoriti, sul piano prettamente lavorativo, saranno il Leone e la Vergine.

Per quanto riguarda le posizioni astrologiche, Marte si sposterà verso la costellazione della Vergine, facendo compagnia a Venere e al Sole: ciò significherà un periodo positivo per questo segno.

Pesci avrà nella sua costellazione ancora Nettuno, ma sarà comunque in grado di uscire seppure leggermente dalla sua sfera di influenza. Saturno e Plutone saranno ancora nei gradi del Capricorno, mentre Urano in quelli del Toro.

A seguire, le previsioni astrologiche della settimana.

L'oroscopo settimanale dall'Ariete alla Vergine

Ariete: la settimana comincerà con qualche possibile guadagno sul lavoro, che vi permetterà anche qualche acquisto in più.

Dovreste fare attenzione a non eccedere, perché oltre alle perdite pecuniarie potreste incorrere anche nella rabbia del vostro partner o della vostra famiglia, dando adito a dissidi interni.

Toro: sarete riposati e freschi, pronti per l'incarico lavorativo più faticoso, con qualche invidia all'interno della cerchia dei colleghi. Avrete anche energie e tempo da dedicare al partner e agli affetti in generale.

Favorite le amicizie, soprattutto nel fine settimana e quelle di vecchia data.

Gemelli: lavoro, casa e affetti. La vostra settimana sarà focalizzata principalmente sulla concentrazione sul lavoro, sui guadagni che arriveranno all'incirca a metà settimana, e alla famiglia. Trascuràti per un po', saranno il vostro unico pensiero. Weekend di fuoco con il partner.

Cancro: ancora piuttosto incerti sul fronte amoroso.

Non avrete concluso moltissimo nella settimana precedente e vorreste in tutti i modi farlo in questa. Le circostanze, però, non vi aiuteranno, tanto che lo stress lavorativo, in aggiunta, vi farà peggiorare la situazione con un litigio. Malumore nel weekend.

Leone: ambiziosi. Avrete un progetto importante per il quale non vi farete mancare affatto le energie e la voglia di fare. Potreste rischiare di trascurare gli affetti, in particolare qualcuno che potrebbe aiutarvi nei vostri sogni: quindi prestate la massima attenzione a come organizzate il vostro tempo.

Vergine: ottimo il fronte lavorativo. Favorite le sfide progettuali, soprattutto quelle che coinvolgeranno la sfera pratica. Qualche tensione all'interno della famiglia di origine non sarà così pesante come prima, ma vi converrà essere meno “puntigliosi”. Ottimo l'amore.

Dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: in questa settimana si renderà necessaria una collaborazione forte con i colleghi, perché fare tutto da soli, al momento, potrebbe pregiudicare eventuali promozioni o guadagni in più.

Ci sarà anche più stress, quindi cercate di dedicarvi a voi stessi quante più ore possibile, anche in compagnia di amici e del partner.

Scorpione: ancora piuttosto insofferenti per il lavoro, ma tutto ciò sarà dovuto alla scarsa dose di novità o comunque di incarichi ed affari. La vostra concentrazione quindi si sposterà negli affetti, soprattutto nella seconda metà della settimana. Qualche piccolo viaggio darà libero sfogo alla vostra fantasia.

Sagittario: troppo lavoro dopo troppo relax. Avrete una situazione in cui vi sentirete decisamente sbilanciati fra i vari incarichi che pioveranno su di voi e il riposo che vi siete goduti. Gli astri collocheranno il periodo di assestamento fra mercoledì e giovedì.

Capricorno: stavolta sarà la creatività a dare un nuovo sbocco alla vostra voglia di lavorare. I successi lavorativi, inoltre, arriveranno in poco tempo, soprattutto per i lavoratori autonomi. Tante novità anche sul fronte emozionale. Qualche piccolo calo di pressione però dovrebbe indurvi al riposo.

Acquario: dovrete fare qualcosa per riprendervi le energie che avete perso negli ultimi tempi e che vi hanno letteralmente gettato a terra. Confusione negli affetti, potreste vedere qualche atteggiamento in chi vi circonda che, in realtà, sarà solo frutto dei vostri dubbi. Gelosie nei confronti del partner.

Pesci: avrete quella vena di nostalgia che di tanto in tanto vi affligge, ma stavolta sarete in grado di passarci sopra senza serate intere a pensarci su. L'attività all'aria aperta o semplici passeggiate e shopping vi daranno la carica giusta anche per essere più proficui sul piano lavorativo.