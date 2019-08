L'Oroscopo dell'amore per i single di domenica beneficia di transiti astrali favorevoli per l'amore e per avviare nuove storie ricche di momenti magici. Le vacanze sono alle porte e rendono le nuove opportunità sentimentali più frizzanti, allora via libera all'amore nelle previsioni astrali dall'Ariete ai Pesci. Gli astri incitano i segni zodiacali ad approfondire uno spirito d'iniziativa favorevole per cogliere al volo le occasioni amorose.

L'oroscopo dell'amore

Ariete: sensibili grazie agli influssi lunari provenienti da Luna in Vergine, cercherete un probabile futuro partner che abbia la stessa capacità di immedesimarsi nelle emozioni. Venere è in posizione benefica per i sentimenti, dovrete solo aprirvi di più al dialogo.

Toro: sempre pronti a superare le prove e a raggiungere i traguardi ambiti con grinta, tuttavia avvertirete una certa stanchezza fisica e mentale.

Che ne dite di concedervi maggiore relax, magari partendo per un fine settimana che potrebbe essere intrigante per le sensazioni amorose?

Gemelli: un po' distaccati per via delle vostre caratteristiche zodiacali che puntano su un amore razionale, potreste sembrare troppo austeri nei confronti delle opportunità sentimentali che si manifesteranno di sicuro con Sole, Venere e Luna favorevoli.

Cancro: questo è il momento giusto per approfondire la vostra interiorità.

Forse non accettate i tentativi di persuasione degli altri a causa di un'opposizione Mercurio e Plutone, allora prendete al volo tutto il coraggio che avete e cercate di capire cosa desiderate dall'amore.

Leone: il tono vitale è alto con Sole in domicilio e potrete manifestare tutta la vostra cordialità e una sensualità sprigionata da Marte nel segno. Allora che aspettate? Le "prede amorose" attendono solo una vostra mossa per essere conquistate, con Venere che spinge i sentimenti alle stelle.

Vergine: un po' di confusione sentimentale è elargita da Nettuno in opposizione a Luna che offusca le idee e provoca alti e bassi che potrebbero essere risolti in modo brillante seguendo l'istinto invece che la ragione.

Previsioni astrali dalla Bilancia ai Pesci

Bilancia: il segno amico del Leone propone pianeti favorevoli e minimizza ogni tipo di contrarietà sentimentale. Le soddisfazioni amorose giungeranno inattese, cercate solo di non essere troppo possessivi nei confronti dei nuovi amori, smorzando gli influssi di Plutone e Saturno in quadratura.

Scorpione: una nuova fiamma si affaccia all'orizzonte ma non dovrete avere paura di questa novità amorosa. Una forte intuizione saprà guidarvi verso la felicità.

Sagittario: una gentilezza e un savoir-faire fuori dal comune non passeranno di certo inosservati e sapranno conquistare il cuore di un corteggiatore che aspetta solo un vostro sì per dichiararsi. Nel frattempo, Marte vi incendia di passione e Venere vi apre a un romanticismo sorprendente.

A voi la scelta.

Capricorno: Plutone incrocia le sue energie con Mercurio posizionato in Cancro e sprigiona sentimenti di sopraffazione nei confronti delle nuove conoscenze. Alcune convinzioni sono così radicate da diventare quasi ossessive, quindi cercate di lasciare anche libertà di espressione agli altri, altrimenti non darete una bella immagine di voi.

Acquario: i transiti planetari invitano a utilizzare un flirt che creerà una situazione magica e incantevole per i sentimenti che si affacciano a riscaldare i cuori. Un desiderio di maggiore libertà e ribellione viene inferto da Urano in quadratura, ma siete indecisi se seguirlo o desiderare qualcosa di più impegnativo.

Pesci: approfittate di un momento quasi magico per l'amore, dove l'intuizione si miscela al desiderio e crea una fusione emotiva senza eguali. Potrete individuare la persona giusta per voi, usufruendo della fantasia di Nettuno e della concretezza di Urano, consolidando magicamente l'amore.