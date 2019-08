L'Oroscopo di domani venerdì 16 Agosto 2019 è pronto per essere consultato da voi lettori, come noi amanti la buona astrologia. In evidenza quest'oggi le previsioni riservate ai primi sei segni dello zodiaco e di contorno, come da prassi, l'attesa classifica con le stelline quotidiane. Ansiosi di dare uno sguardo al pensiero delle stelle? Bene, allora ecco una prima infarinatura sul grado di positività riservato dall'astrologia al vostro simbolo zodiacale di nascita.

In questo venerdì di fine settimana in ottima evidenza quattro segni, scelti tra i sei sotto analisi in questa sede. Ovviamente si parla dei soli Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine. Bene, iniziamo pure a soddisfare la curiosità di sapere qual è il segno al 'top' del giorno 16 agosto avvalorando quanto sottolineato nel titolo principale: domani (venerdì) le cinque stelle hanno scelto di regalare massima fiducia in amore e nel lavoro al segno dei Gemelli.

Intanto, avranno poco su cui contare domani, secondo quanto espresso nelle predizioni astrali del 16 agosto, coloro appartenenti ai prestigiosi simboli astrali di Vergine e Toro, in questo frangente valutati rispettivamente 'sottotono' e 'ko'. Andiamo a dettagliare in profondità la nuova scaletta con le stelle del giorno, le predizioni e relativa astrologia applicata ai segni della prima metà zodiacale.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

Classifica stelline 16 agosto 2019

L'astrologia è pronta a distribuire speranze ma anche a dare qualche delusione in merito alla giornata del prossimo martedì. Vediamo di mettere in chiaro subito quali e quanti segni potranno contare sul positivo apporto degli astri e chi invece sarà costretto a fare spallucce in attesa di tempi migliori. In effetti a tale scopo è pronta, già servita su un piatto d'argento, la nuova classifica stelline interessante il giorno 16 agosto 2019.

A spiccare sopra gli altri segni, come abbiamo già anticipato, i Gemelli, affiancati da altri tre simboli zodiacali abbastanza fortunati. Bene, iniziamo pure a dare luce al resto della nostra attesissima scaletta con le stelline quotidiane, ovviamente incrociando le dita. A seguire il responso degli astri segno per segno:

★★★★★: Gemelli;

★★★★: Ariete, Cancro, Leone;

★★★: Vergine;

★★: Toro.

Oroscopo venerdì 16 agosto: Ariete, Toro e Gemelli

Ariete - Si preannuncia un venerdì abbastanza sopportabile, anche se in parte flemmatico e poco reattivo alle vostre attese.

Cercate innanzitutto di non sprecate taluni opportunità che si dovessero manifestare durante il corso della giornata: una decisione dettata dal buonsenso sarà la benvenuta. Secondo le previsioni per quanto riguarda l'amore dunque, specialmente con il partner passerete qualche momento di astio per lo più dovuto a piccolezze senza reale fondamento: riuscirete, comunque, a risolvere la maggior parte dei vostri problemi con la determinazione e la buona volontà di cui siete dotati.

Single, sarà una giornata interessante piena di belle novità; starà solo a voi attivarsi per fare nuovi incontri. Tranquilli, in parte le stelle saranno di supporto, quindi metteteci un po' di vostro ed il gioco sarà fatto! Nel lavoro, cercate di essere un po' più motivati del solito, questo è fondamentale per la buona riuscita della giornata. State sereni, certamente troverete buone soddisfazioni.

Toro - La giornata di venerdì non lascerà certo un buon ricordo a questa parte della settimana che sta per andar via. Infatti, il periodo si preannuncia del tutto (o quasi) in salita, classificato con un pessimo 'ko'. Forse impiegherete un po’ di tempo per mettere a fuoco alcuni problemi, se poi vi rivolgerete alle persone giuste riuscirete a risolverlo adeguatamente. In amore, contrariamente a quanto vi capita normalmente, sarà molto facile per alcuni di voi lasciarsi andare a sogni e illusioni. Sguardi seducenti o parole sussurrate a fil di voce all'indirizzo del partner potrebbero aprire scenari inimmaginabili. Single, il vostro umore sarà un po' più instabile del solito a causa di Giove in quadratura al vostro Nettuno. Decisamente poco d'aiuto risulterà la positiva Luna in Cancro: sarete nervosi con il rischio di trattare male chiunque si azzardi a contraddirvi! Nel lavoro, prima di iniziare nuove esperienze senza pensarci due volte, fate l'impossibile per scrivere la parola fine alle situazioni ancora aperte. Consiglio: non date troppo peso ai risultati, se dovessero non arrivare subito, ok? Dice il saggio 'meglio tardi che mai!'.

Gemelli - La giornata del 16 agosto per i Gemelli si prospetta positiva a tutti gli effetti. Alla maggior parte di voi potrebbe andare davvero ottimamente: sarà o no un periodo d'oro? In effetti le possibilità ci sono tutte, soprattutto in campo lavorativo e relazionale. In amore, le stelle vi infonderanno una carica sensuale incommensurabile. La giornata sarà vivacissima e ricca di sorprese intriganti: allora divertitevi, ovviamente solo con il vostro partner (ci siamo capiti vero?). In coppia le stelle si preparano ad esaudire quei progetti che tanto desiderate. Quindi, tirateli fuori dai cassetti e cominciate a parlarne con il partner in modo da poterli realizzare insieme. Single, anche se la giornata sarà piena di impegni, tranquilli, gli astri vi regaleranno senza meno un'energia mai vista, il che vi permetterà di dedicare del tempo a chi lo merita. Nel lavoro, invece, vivrete una delle migliori giornate degli ultimi tempi. Quasi tutto procederà bene, i cattivi umori si allontaneranno ed avrete la possibilità di fare nuovi e validi investimenti.

Astrologia del giorno 16 agosto: Cancro, Leone e Vergine

Cancro - Si prevede per voi del Cancro un giorno abbastanza poco performante, anche se non del tutto avaro di discrete occasioni sia in campo sentimentale come anche sul lato lavorativo. Accettate con entusiasmo eventuali novità offerte dalla giornata. Niente potrebbe scalfire il vostro ottimismo e vi sentirete coinvolti appieno nelle vostre attività. Le previsioni di venerdì intanto per quanto riguarda l'amore, avrete la possibilità di essere seducenti verso il partner con le stelle amiche che vi consentiranno di vivere momenti davvero idilliaci: cogliete la palla al balzo e prendete qualche bella iniziativa. Single, il cielo odierno stimolerà la buona comunicativa, il che vi renderà senz'altro più interessanti e/o simpatici, come mai avvenuto prima d'ora. Conoscerete altresì persone nuove, quindi lasciate pure da parte impegni vari o quant'altro e organizzatevi in tal senso. Chi non ha programmi invece, il consiglio è quello di mettere in agenda una bella rimpatriata con gli amici di sempre. Nel lavoro, se state cercando di cambiare mansione oppure di trasferirvi in altra sede non dovete esitare. Facendo le vostre richieste in questo periodo potreste ottenere qualche buon riscontro.

Leone - Una giornata discreta da vivere così come verrà, senza troppe pretese ma nella consapevolezza di essere parzialmente sostenuti dagli astri. In generale, otterrete delle piccole soddisfazioni che vi rincuoreranno e vi renderanno più dinamici. Favoriti i nuovi progetti: vi stimoleranno a dare sempre il meglio in ogni campo. In amore, sarà una giornata un po' delicata: dovrete essere pazienti, spiegare e rispiegare le cose a chi di dovere per essere certi che abbia capito. La complicità familiare sarà un aiuto prezioso per affrontare certe situazioni un po' in crisi. Single, sarete capaci di persuadere con dolcezza. Non esitate a procedere con nuovi incontri, trovando magari modi alternativi, più allettanti, a cui aspirare per corteggiare in modo elegante. Nel lavoro, la giornata in esame proseguirà al meglio: riuscirete ad organizzare l'attività portando a termine quasi tutti gli impegni. Sarà giornata di scelte? Certo che sì, e proprio voi sarete chiamati a prendere decisioni e/o valutare cosa vi sembra giusto o sbagliato.

Vergine - Questo fine settimana per voi della Vergine è stato valutato con il simbolo del 'sottotono'. Dunque, si prevede un difficile inizio weekend? Questo è il responso degli astri, speriamo di dare le giuste indicazioni per superarlo indenni. In preventivo stanchezza, lamentele e discussioni in alcune situazioni in corso: calma! L'oroscopo di domani 16 agosto consiglia perciò in amore massima concentrazione e dialogo pacato. Allora, soprattutto in coppia non dovranno esserci segreti fra voi e il partner: eventualmente manifestateli senza timidezza mettendo a nudo tutto ciò che avete nel cuore. La parola d'ordine per domani dovrà essere 'comprensione'. Single, qualcuno di voi potrebbe avere una sorpresa poco gradita da un amico/a su cui contava molto. In altri casi, sotterfugi e malelingue potrebbero incrinare la vostra credibilità: correte ai ripari. Nel lavoro invece, le stelle consigliano di affidarsi con fiducia alle direttive di un amico/collega. Per riuscire a pianificare obiettivi ardui servirà in primis trovare le risorse, poi tutto il resto.

Continua con l'oroscopo di Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.