Siamo già arrivati alla metà di quest'ultimo mese estivo, quali saranno dunque i presagi degli astri e delle stelle per il Ferragosto 2019? Sarà una giornata romantica, dedicata ai sentimenti per i Gemelli, ma anche per il Cancro, che potranno vivere forti emozioni e fare interessanti conoscenze. Al contrario sarà un momento sottotono per la Bilancia. Ecco di seguito l'Oroscopo di giovedì 15 agosto 2019 per i segni da Ariete a Pesci, con previsioni astrologiche su amore, lavoro e salute.

Oroscopo di Ferragosto 2019, segno per segno

Ariete: quella di Ferragosto resto una giornata movimentata e faticosa per il segno. Potrete tuttavia ritrovare il buon umore e un po’ della vivacità che da sempre vi contraddistingue. Il consiglio degli astri è di evitare le situazioni stressanti, meglio stare lontano dalle polemiche e dalle discussioni.

Toro: durante questa giornata il segno potrà prendersi una pausa dagli impegni di tipo lavorativo e godersi qualche momento di relax e spensieratezza.

Sarà una giornata interessante per l’amore, all’interno dei rapporti di coppia torna la serenità. Tuttavia gli astri consigliano di non tirare troppo la corda, soprattutto dal punto di vista fisico, meglio ponderare gli sforzi.

Gemelli: quella di giovedì 15 agosto sarà una giornata positiva ed energica per i nati sotto questo segno. Le energie non mancheranno è soprattutto per quanto riguarda la sfera sentimentale gli astri vi sorridono.

Non perdere le ultime news! Clicca sotto sull’argomento che ti interessa. Ti terremo aggiornato con tutto quello che non puoi perdere. Oroscopo

È un buon momento per le relazioni, la passione si riaccende. Anche i single o coloro i quali vogliono ricominciare dopo una separazione o una storia finita, potrebbero fare degli incontri interessanti.

Cancro: a partire da questa giornata inizia per il segno un recupero che riguarda soprattutto la sfera sentimentale e si protrarrà fino alla giornata di sabato. Chi durante le giornate precedenti ha attraversato dei momenti di indecisione e disagio in amore, potrà risolvere le problematiche e anche single potrebbero fare incontri interessanti.

Dal punto di vista lavorativo, al contrario, potrebbe essere un momento sottotono, le stelle consigliano di non iniziare niente di nuovo in questo periodo.

Leone: dal punto di vista astrologico è un momento veramente interessante per i nati sotto questo segno zodiacale, nel corso dei prossimi mesi delle belle sorprese e dei progetti redditizi nasceranno per il Leone. Questa di giovedì 15 agosto sarà una giornata serena, qualcuno potrebbe non essere in vacanza e trascorrerla tra le mura dell’ambiente lavorativo, tuttavia non vi costerà un grande sacrificio, scorrerà liscia e senza problemi.

Serenità in amore.

Vergine: durante questa giornata potrete fare affidamento sul favore degli astri, sarà dunque un momento vantaggiosa soprattutto per coloro i quali devono risolvere delle problematiche nate all’interno dell’ambito sentimentale o della sfera familiare. Riuscire nel vostro intento non sarà difficile, tuttavia a fine serata potreste accusare un calo di energie. Meglio concedersi un po’ di riposo.

Bilancia: quella di Ferragosto sarà una giornata leggermente faticosa per il segno. Inizierà infatti con un calo di energie e qualcuno potrebbe anche risentire di alcuni fastidi Psico fisici. Chi ha delle questioni in sospeso da risolvere in amore o è alle prese con situazioni legali potrebbe incontrare degli imprevisti, tuttavia entro la fine della settimana dovreste riuscire a risolvere ogni tipo di contenzioso.

Scorpione: gli astri lasciano presagire un Ferragosto alquanto movimentato per il segno, litigi e discussioni sono dietro l’angolo e potrebbero causarvi stress e nervosismo. In ambito sentimentale sarà una giornata sottotono, soprattutto per coloro i quali già durante le giornate precedenti hanno affrontato delle controversie e dei momenti di indecisione.

Sagittario: sarà una giornata estremamente positiva per il segno, che potrà fare affidamento sugli influssi positivi di ben quattro pianeti, quali Marte, Mercurio, Giove e Venere. Sia in ambito sentimentale, che all’interno della sfera lavorativa e per quanto riguarda i rapporti interpersonali avrete una marcia in più e potrete vivere delle belle emozioni. Dunque non vi resta che sfruttare al massimo questa positività degli astri.

Capricorno: sarà un Ferragosto strano, sottotono. Già durante la giornata di ieri qualcuno potrebbe aver risentito di un calo di energie. Vi sentirete particolarmente di cattivo umore, sempre pronti a trovare il pelo nell’uovo e a creare delle polemiche. Il consiglio degli astri per questa giornata è quello di stare meno sul piede di guerra, siate più sereni e meno pronti a puntare il dito.

Acquario: sarà una giornata molto interessante per il segno, è un buon momento per l’Acquario soprattutto per quanto riguarda le queste tipo sentimentale. Potrete trascorrere una giornata serena e spensierata in compagnia delle persone care. Anche dal punto di vista fisico è un buon momento, le energie non mancano, così come anche la voglia di fare. Al contrario la sfera economica potrebbe creare delle problematiche, attenzione alle spese.

Pesci: sarà un Ferragosto positivo, soprattutto per quanto riguarda i sentimenti. All’interno dei rapporti di coppia si potranno vivere delle belle emozioni, vi sentirete romantici e passionali. Anche per i single le stelle lasciano presagire delle belle opportunità, l’anima gemella potrebbe essere dietro l’angolo.